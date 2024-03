Por que o cartão do Nubank foi cancelado? Veja o que fazer

O cartão de crédito do Nubank, reconhecido pelo seu distintivo tom roxo e amplamente adotado por consumidores brasileiros, enfrenta uma questão delicada: o cancelamento por inadimplência. Este procedimento, estabelecido pela fintech como uma de suas políticas de gestão de crédito, destaca a importância de manter um controle financeiro rigoroso.

Afinal, por que o cartão Nubank foi cancelado?

A política de cancelamento do Nubank se ativa em várias situações, incluindo a segurança do usuário, a inadimplência ou até mesmo por solicitação do cliente. No entanto, a inadimplência aparece como a causa mais comum, seguindo a cláusula 4.10 do contrato de serviço, que prevê esta ação legal como resposta à falta de pagamento, mesmo do valor mínimo da fatura.

E quando isso ocorre, é possível reativar?

Muitos clientes, após enfrentarem o cancelamento do cartão sem uma solicitação prévia, questionam-se sobre a possibilidade de reativação. Segundo a política atual do Nubank, o cancelamento do cartão é considerado definitivo, eliminando a opção de reativar o cartão de crédito após a regularização dos débitos pendentes.

Para aqueles que desejam retomar o uso dos serviços de crédito oferecidos pelo Nubank, é necessário submeter-se a um novo processo de análise de crédito, requerendo a emissão de um novo cartão. Esse processo exige que a solicitação seja feita com um e-mail diferente do anteriormente cadastrado no cartão cancelado.

Prevenção do cancelamento: medidas recomendadas

Para prevenir o cancelamento do cartão, o Nubank recomenda que os pagamentos das faturas sejam realizados pontualmente. Em situações de dificuldade financeira, a instituição aconselha o contato imediato com seus canais de atendimento para negociar as pendências, buscando formas viáveis de liquidação dos débitos.

Embora o pagamento mínimo da fatura possa ser uma solução temporária, a fintech incentiva uma gestão financeira responsável para evitar situações de inadimplência. Dada a postura atenta do Nubank às necessidades de seus clientes, é plausível esperar que futuras soluções para a questão do cancelamento do cartão possam ser desenvolvidas, refletindo o compromisso da empresa em oferecer um serviço alinhado ao bem-estar financeiro de seus usuários.

Bônus: Como aumentar o limite do cartão Nubank?

Para aumentar o limite do cartão Nubank, os usuários devem primeiramente manter um histórico positivo de pagamentos, quitando as faturas integralmente e dentro do prazo estabelecido. A utilização frequente do cartão, aliada ao pagamento total das faturas, demonstra ao Nubank a capacidade de gestão financeira do usuário, o que pode incentivar a fintech a oferecer um aumento no limite de crédito disponível.

Outra estratégia é atualizar a renda na plataforma do Nubank, caso haja um aumento nos ganhos, pois isso pode influenciar positivamente na análise de crédito realizada pela instituição. O pedido de aumento de limite pode ser feito diretamente no aplicativo do Nubank, acessando a seção de configurações do cartão de crédito e selecionando a opção de aumento de limite.

É importante destacar que o Nubank realiza uma avaliação de crédito antes de conceder o aumento, considerando o perfil de consumo e o histórico financeiro do solicitante.

