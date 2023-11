Mais uma chance: nova oportunidade de limpar o nome

No Brasil, um dos maiores problemas da população é inerente à vida financeira, principalmente, porque o número de pessoas que estão em situação de inadimplência é bastante alto. Sabendo da situação do povo, o Governo Federal criou uma solução através do programa Desenrola Brasil, que entrou em uma nova fase, saiba qual e como participar dela.

Nova fase do programa foi anunciada

O programa em questão foi lançado neste ano de 2023, com o intuito de aliviar a vida financeira dos brasileiros, sobretudo, aqueles que encontram-se inadimplentes com vários setores da economia. Com a finalidade de fazê-los voltarem no curto e longo prazo, ao mercado consumidor e de crédito.

Já que ao ficar inadimplente, o consumidor acaba perdendo algumas possibilidades, como a de conseguir um novo cartão de crédito ou então, conseguir um financiamento para comprar algum veículo ou residência.

Dito isso, desde o último dia 20, iniciou-se a nova fase do programa Desenrola Brasil. Agora, será possível que os inadimplentes realizem a negociação de dívidas no valor de até R$ 20 mil.

Nova faixa aumenta o valor da negociação

Antes, na faixa anterior, os valores que seriam negociados deveriam ser de até R$ 5.000, todavia, após a atualização, os valores aumentaram e agora, são de até R$ 20.000. Mas é importante ficar atento ao prazo para negociar, já que só vai até o dia 30 de dezembro.

Após o término do prazo, até é possível negociar pelo mesmo valor, todavia, só será possível aproveitar a oportunidade se o pagamento da dívida for à vista. As dívidas abrangidas são:

Dívidas com cartão de crédito;

Contas atrasadas de energia, água e varejo.

A primeira faixa iniciou-se no mês de outubro, e está disponível através do site desenrola. Lembrando que a negociação dos valores de até R$ 20 mil só está sendo possível por conta de uma portaria que regulamentou isso.

Dicas para manter as finanças em dia

Além de negociar as dívidas, é importante cuidar para não ter novas dívidas, então, o controle financeiro é de suma importância, para que cada pessoa saiba exatamente quanto pode gastar por mês.

Se a pessoa está gastando mais do que recebe por mês, uma hora a conta não irá fechar, então, faz-se necessário pedir dinheiro emprestado, seja a parentes ou por intermédio de empréstimos.

Portanto, para evitar isso, é melhor se manter financeiramente organizado e ter uma poupança, para eventuais emergências.

