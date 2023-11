Com a era digital em seu auge, a infinidade de aplicativos que temos em nosso celular nos obriga a exercitar consideravelmente nossa memória quando a missão é guardar uma senha de acesso. No caso do Nubank, os problemas se tornam muito mais fáceis de se resolver com a praticidade que a fintech oferece em seu app para redefinir sua chave. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba o passo a passo.

Aprenda a consultar a senha do cartão Nubank pelo celular. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Proteção sob controle

Você já passou pelo inconveniente de esquecer a senha do seu cartão de crédito e enfrentar um processo complicado para recuperá-la? Se a resposta for sim, saiba que essa situação é mais comum do que se imagina e pode ser facilmente evitada se você for um cliente da renomada fintech Nubank.

O aplicativo Roxinho, conhecido por sua praticidade, permite aos usuários visualizar a senha do cartão de crédito de maneira rápida e segura, diretamente no celular.

No entanto, para garantir a integridade das informações, a confirmação da identidade do usuário é essencial, e isso é feito por meio do reconhecimento facial. Quer saber como realizar esse procedimento? Continue a leitura, logo abaixo.

Nem tudo está perdido

Para começar, é fundamental ter o aplicativo Nubank instalado no celular, disponível tanto para Android quanto para iOS. Após a instalação, basta seguir um passo a passo simples e intuitivo, tornando o processo acessível mesmo para aqueles menos familiarizados com a tecnologia.

Como recuperar a senha do cartão Nubank?

Abra o aplicativo e, na tela inicial, clique sobre o ícone localizado acima do nome de usuário, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, deslize a tela para baixo e selecione a aba “Segurança”. Na próxima tela, escolha a opção “Consultar senha de 4 dígitos”.

O aplicativo informará que é necessário confirmar a identidade antes de fornecer essa informação sensível. Para isso, é realizado um reconhecimento facial; clique em “Continuar”.

Entenda o funcionamento do reconhecimento facial no app Nubank

Posicione o rosto conforme as demarcações indicadas na tela e clique em “Começar”. Basta seguir as instruções exibidas. O aplicativo levará alguns segundos para processar sua imagem e, após confirmar a identidade, revelará a senha do cartão de crédito.

Agora que você tem a senha em mãos, pode retomar a utilização do seu cartão Nubank para compras e transações. Esse processo destaca o compromisso da fintech com a segurança do usuário, ao confirmar a identidade antes de fornecer informações sensíveis, e com a praticidade, ao permitir que essa consulta seja rápida e segura.

Além disso, a Nubank traz uma novidade aos seus usuários: o agendamento de transmissões ao vivo.

Essa funcionalidade permite que os usuários testem a conexão e a iluminação antes de iniciar as lives com convidados, reforçando o compromisso da fintech em oferecer um serviço cada vez mais completo e inovador para seus clientes.

