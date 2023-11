Pesquisa revela qual será o salário de TI em 2024; descubra

O ano de 2023 está chegando ao fim e com ele inicia-se algumas discussões, como as inerentes aos novos valores que serão pagos a vários profissionais, sendo que na pesquisa que será explanada, foi observado o nicho da tecnologia da informação e um dado relevante foi encontrado: 7 a cada 10 cargos vão receber aumento acima da inflação, saiba quais.

Quais os cargos que mais se destacam?

A pesquisa foi conduzida com várias empresas e cargos e o que mais chamou atenção foi o fato que mais de 76% dos cargos envolvendo a tecnologia da informação receberão aumento em 2024 representando cifras bem acima da inflação acumulada. Ao todo, mais de 10 mil profissionais foram procurados.

A pesquisa em questão foi conduzida por uma empresa especialista em recrutamento, a saber, Michael Page. E os cargos que obtiveram um maior destaque foram:

Gerente de infraestrutura (aumento de 59%);

Gerente de consultoria SAP (aumento de 56%);

Além disso, outros pontos também chamaram bastante atenção, como o fato que 16% dos cargos que foram consultados, não irão receber aumento em 2024. E o mais surpreendente: 8% dos cargos tiveram uma queda no valor pago, sendo que a maior atingiu o cargo de gerente de suporte, tendo uma redução de 21% no salário.

Quais os cargos estão em alta para 2024?

Para 2024, o cargo que deve conceder mais oportunidade para todos é o de especialista em cloud, com salário que chega a quase R$ 20 mil, caso a empresa seja grande e a R$ 10 mil no caso de empresas pequenas e médias. Mas para conseguir uma vaga com este salário, é preciso que o profissional realmente seja capacitado para atuar na área.

Já que no mundo moderno, as empresas acabam utilizando a tecnologia para atingir e melhorar os resultados como um todo, então, algumas habilidades são requisitadas, como:

Automação de processos;

IA;

Ferramentas de RPA, SAP4Hana e cloud;

Ferramentas de viabilização.

Além disso, elas procuram profissionais que consigam ter uma visão geral do negócio e interligar tecnologias.

Como começar na área da TI?

O cenário perfeito seria realizar um curso de graduação na área, mas nem sempre é possível ou de fato ele faz a diferença na vida de um profissional. Mas realizar cursos para aprender os principais conceitos utilizados no mundo da tecnologia é de suma importância.

Mesmo que seja cursos básicos, já é algo, pois eles ajudam o aluno a ter uma noção completa de um assunto básico e quando chega em um assunto avançado, ele acaba já sabendo de bastante coisa.

E jamais se deve negligenciar assuntos que são tidos como simples, eles, no fundo, fazem bastante diferença. E o profissional saber se comunicar e resolver problemas é algo que toda empresa procura atualmente.

