Nubank oferece vantagens para comprar em 150 lojas HOJE

O banco digital Nubank anunciou que está dando benefícios adicionais aos seus clientes na Black Friday que acontece nesta sexta-feira (24) . Com mais de 150 lojas parceiras confirmadas para participar da ação, o cashback turbinado do Shopping do Nubank oferece uma variedade de benefícios, incluindo descontos especiais para tornar a experiência de compra ainda mais vantajosa. Confira mais detalhes na leitura abaixo.

A Black Friday do Nubank

A tão aguardada Black Friday acontece exatamente nesta sexta-feira (24), e o Nubank surpreende seus clientes com uma oferta imperdível: cashback turbinado no seu Shopping, que conta com parcerias em mais de 150 lojas.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre como funciona esta grande oportunidade da fintech mais querida do Brasil.

Cashback turbinado: entenda a promoção desta Black Friday

Os usuários do Nubank agora podem aproveitar essa vantagem exclusiva diretamente no aplicativo, disponível tanto para Android quanto iOS.

O novo cashback turbinado do Shopping oferece uma variedade de benefícios, incluindo descontos especiais e cashback para tornar a experiência de compra ainda mais vantajosa.

O processo todo acontece dentro do aplicativo Nubank, proporcionando aos usuários acesso a benefícios exclusivos e segurança durante suas compras.

Compra simplificada no Nubank: Casas Bahia e Mais

Iniciar o processo de compra no aplicativo Nubank traz uma série de benefícios. Os usuários podem adquirir produtos das Casas Bahia, por exemplo, sem sair do aplicativo.

Com descontos exclusivos, a opção de pagamento via NuPay em até 24 vezes torna a compra ainda mais acessível, desde a escolha do produto até o pagamento.

Vantagens exclusivas no Shopping do Nubank

Ao começar o processo de compra dentro do aplicativo do Nu, os clientes garantem vantagens especiais, incluindo ofertas em categorias específicas, descontos e cashback. A segurança é uma prioridade, assegurando aos clientes que estão comprando em um site confiável e evitando possíveis golpes.

O Shopping do Nubank abriga uma ampla variedade de lojas parceiras, divididas por categorias que vão desde alimentos e bebidas até moda e acessórios. Grandes marcas como Carrefour, Amazon, Samsung, Riachuelo, e muitas outras estão presentes nesse seleto grupo de parceiros.

Conheça as lojas com parceria junto ao Shopping do Nubank

Confira abaixo algumas das lojas parceiras do Shopping do Nubank, organizadas por categorias e em ordem alfabética.

Alimentos e Bebidas

Café Lor

Carrefour

Chopp Brahma Express

Coffee Mais

DolceGusto

Evino

Integralmedica

Lucco Fit

Pilão

Puravida

Swift

Wine

Automotivo

Connect Parts

PneuStore

Beleza, Saúde e Perfumaria

Adcos

Amobeleza

Avon

BeautyBox

Biossance

Boticário

Dailus

Droga Raia

Drogal

Drogaria Araujo

Drogasil

Eudora

Forever Liss

Genera

Jequiti

L’Occitane au Bresil

L’Occitane en Provence

MAC Cosmeticos

Mundo do Cabeleireiro

Natura

Oceane

Quem Disse, Berenice?

Rede

Sephora

Shiseido

The Body Shop

Use B.OB

Vult

Casa, Móveis e Construção

AliExpress

Amazon

C&C

Central Ar

Dufrio

Elare

Extra

Giuliana Flores

Leroy Merlin

MadeiraMadeira

Madesa

Magalu

Mobly

Shopee

Taqi

Telhanorte

Toca Obra

TokStok

Celulares e Informática

Avell

Celular Seguro

Girafa

iPlace

HP

Lenovo

Microsoft

MobCom

Multilaser

Samsung

Trocafone

Trocafy

Xiaomi

Webfones

Educação

Alura

Udemy

Voitto

Eletrodomésticos e Eletroportáteis

Brastemp

Camicado

Casas Bahia

Compra Certa

Consul

Continental

Electrolux

Fast Shop

KitchenAid

Le Creuset

Midea

Obabox

Philips

Philips Walita

Polishop

Stanley

Games

Hype Games

Nuuvem

PlayStation

Positivo

Razer gold

Vaio

Xbox

Gift Cards

Airbnb

Globoplay

Google Play

iFood

Nintendo

Razer Gold

Roblox

Spotify

Tinder

Uber

Infantil:

A Fábula

Imaginarium

Lego

Ri Happy

Moda e Acessórios

Amaro

Animale

Artwalk

ASICS

Authentic Feet

Bo.Bô

Bulking

C&A

Calvin Klein

Centauro

Chico Rei

Coach

Cotton on

Dafiti

Decathlon

Diesel

Dudalina

Dzarm

Eotica

Estoque

Farfetch

Farm Rio

Fila

Foxton

FutFanatics

Grand Vision by Fototica

Hering

Iguatemi 365

Individual

Insider

Jansport

JohnJohn

Kipling

LeLisBlanc

Live!

Loungerie

Luiza Barcelos

Maria Filo

Mizuno

MobCom

Mr. Cat

Netshoes

New Balance

Nike

Off Premium

Okulos

Olympikus

Osklen

Paquetá Esportes

Posthaus

Puma

Renner Riachuelo

Ugg

Umbro

Under Armour

Vivara

World Tennis

Zattini

ZZ MALL

Pets

Cobasi

Petlove

ZeeDog

Viagem e Lazer

Allbags

Booking.com

Buser

Buson

Chubb – Seguro Viagem

Clickbus

GOL

Le Postiche

Quero Passagem

Sestini

Transferência internacional – Remessa

Como fazer compras pelo Shopping do Nubank?

Para realizar compras online pelo aplicativo Nubank, basta seguir alguns passos simples. Acesse a aba “Shopping” no aplicativo, escolha a loja desejada, selecione a oferta e finalize a compra no site da loja.

A experiência completa de compras diretamente pelo app do Nu oferece aos clientes a conveniência de realizar todo o processo no aplicativo, desde a escolha dos itens até a finalização da transação. Com o NuPay, os clientes podem obter frete grátis em vários produtos e cashback em todas as compras.

Entenda o cashback do Nubank

A maioria dos parceiros oferece cashback para as compras realizadas pelo Shopping do Nubank. Para receber o cashback, é necessário ser maior de 18 anos, ter uma conta ativa no Nubank e iniciar o processo de compra pelo aplicativo.

O valor do cashback é calculado sobre o preço total dos itens adquiridos, excluindo o valor do frete. Vale destacar que não há limite de cashback por compra, mas é necessário aguardar um intervalo mínimo de 1 hora entre uma compra e outra para ter direito ao cashback.

Os usuários têm a possibilidade de acumular até R$ 1,5 mil mensais em cashback em sua conta no Nubank. Além disso, as compras realizadas no crédito podem proporcionar a chance de participar de sorteios de prêmios em dinheiro, com valores que chegam a R$ 660.

