Bolsa Família de novembro vem com SUPER BÔNUS; você recebeu?

Desde que houve o lançamento do novo Bolsa Família, a cada mês que se passa, uma nova surpresa acaba chegando para todos os beneficiários do programa social. Tudo isso faz parte de um super pacote de ações desenvolvidas pelo Governo Federal com a finalidade de ajudar a população mais vulnerável do país. E neste mês de novembro uma grande novidade foi divulgada, saiba quem terá direito.

Calendário de pagamentos atualizado

Geralmente, os pagamentos começam nos 10 últimos dias úteis de cada mês e o pagamento atual representa o último do ano, lembrando que a data também está marcando a concretização do primeiro ciclo do bolsa famílias nos moldes atuais, onde a primazia é a equidade no repasse dos valores para cada família. Dito isso, confira quem ainda deve receber o repasse neste mês:

Beneficiários com o NIS terminado em 6 recebem neste dia 24;

Beneficiários com o NIS terminado em 7 recebem neste dia 25;

Beneficiários com o NIS terminado em 8 recebem neste dia 28;

Beneficiários com o NIS terminado em 9 recebem neste dia 29;

Beneficiários com o NIS terminado em 0 recebem neste dia 30.

Vale lembrar que o pagamento para os beneficiários que o NIS termina em 7, vai ocorrer de modo antecipado. Ou seja, deveria acontecer na segunda, mas como no domingo não há expediente bancário, o valor é antecipado e repassado logo. Então, o cronograma recomeça na terça.

Bônus no mês de novembro

Um dos pilares do programa social, atualmente, é a distribuição do valor para cada família de modo justo, então, quanto mais pessoas houver no núcleo familiar, maior serão os valores que serão repassados. Então, alguns beneficiários terão a grande sorte de receber um valor maior e alguns adicionais, sendo eles:

Benefício de renda de cidadania: o benefício em questão garante que cada pessoa terá uma renda de pelo menos R$ 142 por mês;

Benefício primeira infância: cada família com crianças de até 7 anos, receberá R$ 150 a mais.

Por fim, ainda há o repasse do adicional no valor de R$ 50 para cada dependente com idade entre 7 e 18 anos ou que esteja gestante ou lactante.

Atualização do cadastro

Contudo, com tantos benefícios, é normal que o Governo tenha uma cobrança mais direta, para garantir que todos os beneficiários receberão o valor de acordo com suas necessidades, para isso, é preciso sempre manter o cadastro atualizado.

Já que quanto mais atualizado um cadastro estiver, maior será o controle governamental em relação a família, ou seja, terá como colocá-la em mais programas sociais de acordo com sua renda.

Além disso, garante que ninguém receba o repasse sem merecer, ou seja, tendo uma renda por pessoa superior à permitida.

