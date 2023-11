Aposentadoria antecipada e com valor maior para MEI; veja como funciona

Embora muitos não saibam, há diversas maneiras de conseguir a tão sonhada aposentadoria, não apenas trabalhando com a carteira assinada. Um dos métodos mais usados na atualidade, é através do pagamento da contribuição mensal do MicroEmpreendedor Individual (MEI), mas como é algo relativamente novo, ainda existem várias dúvidas sobre o assunto, entenda.

Saiba como se aposentar antes do tempo mesmo sendo MEI | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Principais mitos disseminados sobre a aposentadoria

Os MEIs possuem o mesmo direito que os demais trabalhadores no que diz respeito à aposentadoria, já que eles também realizam a devida contribuição junto ao INSS. Mas as regras para se aposentar acabam sendo diferentes, mas é importante afirmar que não existe apenas a possibilidade de conseguir o benefício devido a idade.

Além disso, há quem acredite que só é possível se aposentar sendo MEI se o valor do benefício for de apenas um salário mínimo, contudo, isso não é verdade. Fazendo da maneira correta, é possível se aposentar antes e recebendo um alto valor.

Lembrando que cada caso deve ser analisado de perto por um especialista no assunto, evitando que o contribuinte acabe realizando o pagamento de valores desnecessários e que serão perdidos.

Veja também: Notícia Incrível Para Quem É MEI; BNDES Tem Novidades

Como conseguir aumentar o valor da aposentadoria?

O MEI consegue se aposentar realizando o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, conhecido por DAS-MEI. E é importante que o pagamento esteja sempre atualizado, atualmente, o valor solicitado é de 5% do salário mínimo, em 2023, este valor está correspondendo a R$ 66.

Todavia, caso o empreendedor queira se aposentar ganhando mais, ele pode pagar uma porcentagem complementar que varia entre 15% do salário mínimo e vai até a diferença entre 20% do teto referente a contribuição.

Já o pagamento deste valor complementar, não é feito pela guia do DAS e sim por intermédio de outra guia, a saber, a Guia Da Previdência Social.

Veja também: Caixa Prepara Nova Linha De Crédito Para Quem Ganha Pouco

Como antecipar a aposentadoria?

Por incrível que pareça, há até como antecipar a aposentadoria, já que atualmente, é necessário ter 62 anos no caso das mulheres e 65 anos no caso dos homens. Todavia, há um truque para conseguir se aposentar antes.

Para isso, é preciso realizar a complementação dos valores que foram pagos anteriormente, lembrando que isso só é válido aos contribuintes que estão filiados ao INSS desde qualquer período que antecede a reforma da previdência, que entrou em vigor no dia 13/11/2019. E para ter o direito de conseguir se aposentar antes, é preciso completar os pagamentos antigos com 15% do valor do salário mínimo.

Como o processo pode ser um pouco complexo, recomenda-se que o interessado procure algum advogado ou contador especialista no assunto.

Confira no vídeo a seguir como funciona a revisão da vida toda