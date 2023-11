Quem recebeu ficou surpreso! Bolsa Família com adicional de R$ 200

O Bolsa Família tornou-se o principal programa social do Brasil, devido ao número gigante de pessoas que são assistidas pelo benefício em questão todos os meses, ao todo, são mais de 20 milhões de beneficiários que estão recebendo pelo menos R$ 600. Todavia, neste mês de novembro várias pessoas ficaram surpresas ao receber um adicional de R$ 200, confira quem recebeu e tem direito ao repasse.

Saiba tudo sobre o adicional de R$ 200 repassado pelo Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sobre o Bolsa Família

O programa social em questão surgiu há bastante tempo, mas apenas em 2023 ele conseguiu atingir os moldes atuais, no momento, um dos principais pilares do benefício é a equidade, ou seja, cada família recebe o repasse de acordo com as necessidades individuais.

Para garantir isso, o Governo está garantindo que cada membro da família deve receber o valor mínimo de R$ 142 por mês, em outras palavras, quanto mais pessoas houver em um núcleo familiar, maior será o repasse.

Basicamente, se uma família tiver 10 membros, ela receberá pelo menos R$ 1.420 todos os meses. Usa-se o termo “pelo menos” por conta que ainda há vários adicionais que também estão sendo pagos com a finalidade de auxiliar ainda mais as famílias que encontram-se em vulnerabilidade social.

Adicional de R$ 200

E nestes últimos meses, algumas pessoas receberam um adicional no valor de R$ 200, todavia, não entenderam de fato do que se tratava. Mas o valor em questão é a soma de outros adicionais, eles vão depender da configuração de cada família.

Por exemplo, em uma família que há uma criança com idade entre 0 a 7 anos e um adolescente com idade de 10 anos, o adicional no valor de R$ 200 é pago. Mas isso tudo por conta de algumas regras do bolsa família.

A saber, que garante o valor de R$ 150 a mais por cada criança com idade entre 0 e 7 anos e o valor de R$ 50 a mais por cada adolescente com idade entre 7 e 18 anos, o mesmo vale para gestantes e lactantes.

Bloqueios no Bolsa Família

Por conta de tantos benefícios, o Governo também está bloqueando algumas contas do benefício social em questão, basicamente, aquelas que não estão seguindo à risca as regras impostas pelo Governo Federal.

Mas o principal fator que pode levar uma família a ser retirada da folha de pagamentos, é não obedecer a regra inerente à renda familiar máxima.

Por isso, é importante que todos os beneficiários do programa social, mantenham sempre o seu cadastro no CadÚnico atualizado, para não ter inconsistências que levam ao bloqueio do benefício.

Confira no vídeo a seguir como atualizar o Bolsa Família pela internet