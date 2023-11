Empréstimo liberado no Nubank HOJE; pagamento só em 2024

O final do ano está chegando e é um dos períodos mais complicados que os brasileiros passam, já que juntamente com ele, vem inúmeras dívidas que devem ser pagas sem contar os presentes de fim de ano que são comprados para presentear entes queridos. Portanto, as finanças acabam apertando muito e às vezes a única solução é contratar um empréstimo, dito isso, confira o empréstimo Nubank, onde o cliente só começa a pagar em 2024.

Vale a pena contratar um empréstimo?

A depender do motivo vale a pena sim, pois através do montante contratado, é possível colocar um ponto final nas dívidas e se reorganizar financeiramente para pagar apenas o empréstimo. Basicamente, o cliente estará centralizando suas dívidas em um só local.

Todavia, é importante ter cuidado na hora de realizar a contratação, pois se feita da maneira errada, pode prejudicar bastante no longo prazo. O primeiro passo é avaliar a real necessidade de realizar o empréstimo e se no momento atual é viável.

Caso a resposta da pergunta anterior seja positiva, chegou outra hora, isto é, a de procurar uma instituição financeira que seja boa no quesito de juros e tributos. E uma das melhores opções é realizar a contratação pelo banco Nubank.

Empréstimo pessoal nubank

O banco Nubank possui uma linha de crédito bem especial, o termo especial é dado por diversos fatores, o principal, é as taxas que são cobradas e também pela facilidade que há no momento de pagar as parcelas, pois o banco não cobra igual aos demais bancos.

Isto é, no mês seguinte à contratação do empréstimo, com o empréstimo Nubank, o cliente só precisará pagar a primeira parcela do empréstimo após 90 dias, então, ao contratar neste mês de novembro, por exemplo, só precisará pagar a primeira prestação em fevereiro de 2024.

Além disso, há a possibilidade de parcelar o valor em até 24 meses, lembrando que os juros sobem de acordo com o número de parcelas escolhidas pelo cliente. Além disso, há outros tributos, como o CET, IOF e uma porcentagem de 0,0082% por dia.

Contratando o empréstimo nubank

Para contratar, é necessário primeiro ser cliente do banco, após isso, o usuário deve entrar no aplicativo e realizar uma simulação, siga o passo a passo:

Ao entrar no aplicativo, clique na opção “pegar emprestado”;

Leia todas as informações e clique em “calcular empréstimo”;

Escolha o motivo do empréstimo;

Informe qual o valor do empréstimo e a quantidade de parcelas;

Revise as informações e confirme tudo.

Caso esteja de acordo com todos os dados que irão aparecer na tela e com o contrato, basta clicar em confirmar a contratação e pronto, após a digitação da senha de 4 dígitos o valor já cairá na conta Nubank.

