Jogos ao vivo: saiba os principais aplicativos

Com a evolução da tecnologia e o crescente interesse em diferentes modalidades esportivas, os fãs de esportes agora têm à disposição uma variedade de aplicativos para acompanhar jogos ao vivo diretamente de seus smartphones, seja Android ou iOS.

Plataformas de streaming e serviços específicos de esportes oferecem acesso a partidas de futebol, basquete e outras modalidades, permitindo que os torcedores não percam nenhum momento, não importa onde estejam.

Descubra plataformas de streaming e apps dedicados para ver jogos ao vivo! Globoplay, Premiere, Star+ e mais. Acompanhe seu esporte favorito em qualquer lugar. (Foto divulgação)

Principais plataformas para ver jogos ao vivo

Globoplay

O Globoplay, serviço de streaming da Globo, permite assistir gratuitamente aos jogos transmitidos na TV aberta. Além disso, assinaturas adicionais como “Globoplay + canais” e “Globoplay + canais e Premiere” expandem as opções, incluindo canais SporTV e partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Premiere

Especializado em futebol, o Premiere é ideal para quem deseja acompanhar os campeonatos estaduais e o Brasileirão, disponível para Android e iOS. Assine para ter acesso a uma vasta seleção de jogos nacionais.

Sky+

Anteriormente conhecido como DirecTV Go, o Sky+ oferece não apenas filmes e séries, mas também uma ampla gama de canais esportivos, disponível em todos os planos de assinatura.

Star+

Com o Star+, os usuários podem desfrutar de um amplo catálogo de esportes ao vivo, incluindo competições internacionais como a Premier League, La Liga, e eventos da NBA e NFL, tudo isso em um único aplicativo.

Paramount+

Semelhante ao Star+, o Paramount+ fornece acesso a jogos da Libertadores e da Sul-Americana, além de um vasto conteúdo de filmes e séries.

Max

Conhecido anteriormente como HBO Max, o Max oferece transmissões ao vivo de eventos esportivos importantes, como jogos do Campeonato Paulista e da Champions League.

Amazon Prime Video

Além de filmes e séries, o Amazon Prime Video transmite jogos da Copa do Brasil e partidas da NBA, garantindo entretenimento e ação esportiva no mesmo lugar.

NBA League Pass

Para os fãs de basquete, o NBA League Pass é essencial, oferecendo jogos ao vivo da NBA, análises detalhadas e conteúdo exclusivo.

DAZN

DAZN se destaca como uma plataforma dedicada a esportes, com uma oferta que vai além do futebol, cobrindo desde competições de e-sports até eventos de boxe e tênis.

Opções gratuitas para assistir jogos ao vivo

Para aqueles que buscam opções sem custo, aplicativos como OneFootball e YouTube oferecem transmissões ao vivo de jogos.

O OneFootball, por exemplo, transmite partidas da Bundesliga e outros campeonatos menos conhecidos gratuitamente, enquanto diversos canais no YouTube oferecem cobertura ao vivo de diferentes esportes, também sem qualquer custo.

Em resumo, as opções para assistir jogos ao vivo pelo celular são extensas e variadas, atendendo a todos os gostos e preferências dos fãs de esportes. Seja por meio de assinaturas pagas ou opções gratuitas, nunca foi tão fácil e conveniente acompanhar suas equipes e esportes favoritos de qualquer lugar.

