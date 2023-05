Metaverso no MAPS? Google mostrará trânsito, clima e rota em 3D AO VIVO

No último dia 10, quarta-feira, o Google fez o anúncio oficial de uma nova forma de visualizar as rotas dentro do Google Maps por meio do uso da IA (Inteligência Artificial).

A nova tecnologia, chamada oficialmente de Immersive View, trabalha recriando as cidades em 3 dimensões, o famoso 3D, e exibe todas as informações sobre o trajeto a ser percorrido exatamente desta forma. Inclusive, até mesmo as condições climáticas dentro de determinado horário são exibidas.

Esta ferramenta na verdade já está no Google Maps, mas a empresa aproveitou o início do Google I/O para finalmente levar o chamado Immersive View para os trajetos traçados dentro desta famosa plataforma. O Google I/O, por sua vez, é um evento que acontece todos os anos, sendo voltado para desenvolvedores. A edição de 2023 ocorreu agora, no início de maio.

Funciona da seguinte forma: o usuário acrescenta pelo menos dois pontos de uma rota no Google Maps e, em seguida, ativa o Immersive View.

A partir disso, será como se ele pudesse voar feito um drone por cima de todo o trajeto inserido na plataforma: tudo isso em 3 dimensões, sendo que a reconstrução da cidade se dá de forma extremamente realista.

Novidade do Google Maps começará a ficar disponível em breve | Imagem: Isaac Mehegan / unsplash.com

Ferramenta do Google Maps irá prever as condições do trânsito

Um ponto extremamente positivo relacionado a esta nova ferramenta diz respeito ao fato de ela ir muito além do simples vislumbre visual.

Surpreendendo os usuários, ela também utiliza a IA (Inteligência Artificial) para obter informações e, por meio delas, prever como o trânsito local estará. Trata-se de algo realmente inteligente, sendo que pequenos veículos são projetados na rota, a fim de que o usuário possa entender o quão congestionada estará a via em seu trajeto.

Lembrando, mais uma vez, que a previsão do tempo também é mostrada.

Esta última, por sua vez, funciona com base na condição das nuvens dentro do momento selecionado pelo usuário. Assim, é possível saber como estará a iluminação natural e se irá ou não chover.

E, o melhor: tudo isso acontece diretamente no celular, não havendo nenhuma necessidade de utilizar um hardware mais robusto ou ter uma internet com maior capacidade de dados.

Poucas cidades terão a possibilidade de usar a ferramenta, de início

Embora seja realmente animadora, principalmente por conta de ser tão inteligente, a ferramenta Immersive View tem gerado grandes expectativas entre os usuários do Google Maps.

Porém, de acordo com o próprio Google, a novidade começará a ser lançada oficialmente no decorrer dos próximos meses, em somente 15 cidades de diferentes países, sendo que nenhuma delas está em solo brasileiro.

Abaixo está a lista das cidades selecionadas para desfrutar desta super novidade:

1. Amsterdã (Holanda)

2. Berlim (Alemanha)

3. Dublin (Irlanda)

4. Florença (Itália)

5. Veneza (Itália)

6. Las Vegas (Estados Unidos)

7. Los Angeles (Estados Unidos)

8. New York (Estados Unidos)

9. Miami (Estados Unidos)

10. Seattle (Estados Unidos)

11. San Francisco (Estados Unidos)

12. San Jose (Estados Unidos)

13. Londres (Inglaterra)

14. Paris (França)

15. Tóquio (Japão)

