ÓTIMA NOTÍCIA sobre a gasolina é vazada pela Petrobras

A partir dos próximos dias a Petrobras pretende fazer a divulgação de uma considerável diminuição no preço da gasolina dentro das refinarias: espera que a taxa seja de aproximadamente 10%, o que será equivalente a uma redução total de até R$ 0,30.

Além disso, é aguardada também uma redução de 4%, em média, no preço do diesel. E essa taxa, por sua vez, representa um desconto de R$ 0,10.

O valor do botijão de gás, por sua vez, terá uma redução de R$ 15, conforme informações disponibilizadas no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Os gastos com gasolina tendem a desanimar qualquer motorista | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A redução do preço da gasolina, e de outros combustíveis, de fato pode acontecer

Todos os estudos necessários para que a redução no preço dos combustíveis possa acontecer já estão em fase de finalização pela Petrobras

No último dia 11, quinta-feira, aconteceu uma importante reunião dentro do Palácio do Planalto, contando com a presença de Rui Costa (ministro da Casa Civil), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Jean Paul Prattes, atual presidente da Petrobras, e Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia). O objetivo da reunião era apenas um: a discussão deste assunto tão importante, e de tanto interesse para os brasileiros.

Até o atual momento, não houve nenhuma discussão a respeito da alteração da política de preços adotada pela Petrobras, sendo que, atualmente, a mesma utiliza o mercado externo como parâmetro de alinhamento de valores, tanto da gasolina quanto de outros combustíveis.

A empresa pretende criar uma adaptação na atual PPI (Paridade de Preços de Importação). Isso porque entende-se que o cálculo usado atualmente já se encontra desatualizado, fazendo com que, quando comparados aos preços praticados em outros mercados, os preços praticados no Brasil sejam consideravelmente mais altos.

De acordo com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a redução nos preços de todos os combustíveis é realmente necessária, principalmente quando considera-se o fato de que ela ajudará a tornar a inflação menor.

E, uma vez reduzida a inflação, o Governo Federal espera que o BC (Banco Central do Brasil) também acabe por optar pela diminuição das famosas taxas de juros.

O que influencia o preço da gasolina, afinal

Tanto o aumento quanto a redução dos preços da gasolina e do diesel influenciam diretamente o bolso do brasileiro e, de certo modo, são movimentos que acontecem com certa frequência.

Dentro de poucos meses, por exemplo, é possível receber a notícia de que o valor do combustível será reduzido e, logo depois, receber outra notícia, falando do aumento do mesmo.

E isso ocorre pelo fato de que existem diversos fatores que influenciam os números, estando eles ligados às políticas de preços, à dependência de importação e ao aumento do câmbio, por exemplo. Sendo que esse último sempre é avaliado tendo o Dólar como moeda principal.

Especificamente no mercado brasileiro, e especificamente no que diz respeito à gasolina, os motoristas se acostumaram a pagar preços acima de R$ 5 por litro: um dos grandes “picos” na alta dos preços deste produto aconteceu no início de 2022.

