CONFIRMADO novo concurso do INSS para o próximo ano de 2024?

Boa notícia! Logo após o anúncio do concurso público da Polícia Civil de São Paulo, uma outra notícia alegrou alguns brasileiros. De acordo com a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá abrir um novo concurso para o seu quadro de funcionários. Em uma reunião feita neste último dia 9, o tema foi discutido e algumas pautas colocadas na mesa. Bem como mudanças nos últimos 1000 aprovados do último concurso. Que devem ser direcionados as centrais de análises e não para atendimento ao público.

O concurso do INSS em 2024 já está gerando muitas expectativas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Concurso Público INSS 2024?

Logo após a reunião realizada, ficou confirmado que o INSS pediu um adicional de 25% sobre a quantidade de nomeados no último concurso. Ou seja, mais 250 servidores públicos. E que logo após a convocação dos últimos aprovados, deverá abrir um novo concurso.

Portanto, tudo indica que haverá um novo concurso para o INSS no ano de 2024. Lembrando que o Ministro da Previdência (Carlos Lupi) já havia ressaltado acerca da importância de um novo concurso público.

Isso a fim de que melhore gradualmente o serviço da Previdência Social. Desde o atendimento ao público à análise de novos cadastros. Além disso, o presidente Lula já havia confirmado em fala acerca da importância das pessoas.

E enfatizou acerca do novo concurso do INSS e afirmou “contrate mais humanos ao invés de máquinas”. Sua citação acabou agradando a muitos. Principalmente aqueles que aguardam uma vaga no órgão público do Governo Federal. Portanto, tudo indica que haverá mais vagas a serem preenchidas nos próximos meses.

Governo prioriza atendimento aos brasileiros

O Governo está priorizando o atendimento e auxílio aos brasileiros. Principalmente os brasileiros que vivem sob baixa renda. Desse modo, há uma grande preocupação no que diz a respeito a aposentadorias, pensões, etc.

Sem contar que ao fortalecer essas áreas, outras segmentadas bem como do Bolsa Família acabam se fortalecendo. Visando que mais servidores também poderão ser contratados. Visto que ambos os serviços andam em paralelo.

Portanto, o Governo alegou que durante um requerimento de aposentadoria, há casos que há uma demora recorrente de até 12 meses. Com mais contratações, esse tempo há de reduzir em até 90%. Além dos demais auxílios e benefícios.

Existem pessoas que precisaram do auxílio-doença, ficaram recuperadas e sequer a perícia foi marcada. Isso porque não são em todos os municípios que há disponibilidade e nos que existem as filas são enormes e em alguns casos o trabalhador não consegue se deslocar até lá.

Contudo, espera-se que esse déficit seja tratado nos próximos anos e que futuramente a Previdência Social consiga atender a todos com perfeição e maestria. Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a expectativa é bem grande.