POLÍCIA CIVIL DE SP: novo concurso com 3.500 vagas em breve

Boa notícia! Milhares de brasileiros sonham em fazer parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Após alguns anos, a tão sonhada oportunidade chegou. O certame será aberto com 3.500 vagas. A informação foi divulgada pela imprensa nesta última sexta-feira, 13. A banca responsável será a Vunesp. Serão preenchidos cerca de 05 cargos e as provas devem acontecer no segundo semestre deste ano. As vagas são direcionadas para a capital e regiões do interior.

Banca do concurso da PC-SP foi definida – edição/ noticiadamanha.com.br.

Concurso da Polícia Civil SP é divulgado

Por mais que tenha sido divulgado o novo concurso da Polícia Civil de São Paulo, os trâmites ainda estão em andamento mas já bem encaminhados. O contrato entre o estado e a Vunesp está sendo confeccionado. Logo depois será avaliado pelo setor jurídico e caso esteja tudo dentro das regras será publicado no Diário Oficial.

Nos últimos concursos realizados a banca também foi a responsável. É válido lembrar que a Vunesp (caso feche o contrato, tudo indica que sim) será responsável pela aplicação de todas as etapas da aprovação. Bem como a prova objetiva.

De acordo com algumas informações, outras bancas também estavam na disputa. Entretanto, por enquanto a Vunesp será a responsável pelo concurso. Lembrando que tal como todo concurso, a banca foi a que entregou a melhor proposta. O edital já está praticamente pronto e pelo que tudo indica conta com poucas alterações.

Logo que o contrato for assinado deverá ser divulgado o edital. Espera-se que seja divulgado no próximo mês. Reforçando ainda mais a ideia de que esses primeiros passos será realizado ainda neste primeiro semestre. Os salários dos profissionais podem chegar até R$ 12 mil.

Cargos devem focar no Ensino Superior

Alguns cargos ofertados serão distribuídos em razão do nível superior. De acordo com informações da PC, os agentes serão distribuídos entre regiões. Exceto no caso dos delegados de Polícia.

Por mais que o salário em alguns casos sejam baixos, o Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou um projeto que prevê o aumento de 20% no salário de carreira de Segurança Pública.

Mais detalhes

Desse modo os novos integrantes da Polícia Civil de SP devem contar com este aumento nos próximos meses. O intuito é manter o máximo possível de foco e dedicação dos profissionais na área. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Delegado: 552 vagas;

Investigador de Polícia: 1.250 vagas;

Escrivão de Polícia: 1.333 vagas;

Médico Legista: 116 vagas;

Perito Criminal: 249 vagas.

As provas terão caráter eliminatório. Haverá uma prova objetiva, escrita e posteriormente as demais etapas. Como investigação social, etc. As provas objetivas e discursivas vão ser realizadas no mesmo dia. Alternando entre turnos.

Ademais, seguem os mesmos procedimentos e conteúdos abordados. Lembrando que cada cargo exige suas próprias atribuições no ensino superior. Bem como para o cargo de delegado, que é necessário ter formação em direito. No último certame para delegada da PC, não foram cobrados o Direito do Trabalho e Processo Civil.

Espera-se que este edital seja mais enxuto e com isso facilite para muitos. Entretanto, hão de pegar um pouco mais na prova oral aos aprovados finais.