WhatsApp pode GRAVAR você dormindo sem avisar nada

Por mais que o WhatsApp seja um dos aplicativos mais usados em todo o mundo, ainda é um aplicativo como qualquer outro. Fadado a erros e problemas. A grande questão é que está sendo relatado um grande bug na aplicação, que grava as pessoas enquanto estão dormindo e o pior: sem que elas percebam! O problema foi relatado por alguns usuários e acabou chamando a atenção de todos, até mesmo do CEO do Twitter, Elon Musk. Entenda o que está acontecendo e como se prevenir.

Cuidado! WhatsApp pode GRAVAR usuários enquanto dormem | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp pode gravar seus usuários?

Trata-se de uma falha relatada por alguns usuários Android. O aplicativo acaba gravando o áudio ambiente através do microfone do dispositivo. Lembrando que tudo isso acontece de maneira involuntária, sem que o usuário perceba.

Há relatos da falha há alguns anos. Embora aconteça durante qualquer parte do dia, é mais comum pela noite. Alguns usuários acabaram denunciando no Twitter. O WhatsApp respondeu as denúncias culpando o Google.

Em resposta eles afirmaram que o problema só está acontecendo em dispositivos Android. E que desse modo o Google deve ser contatado a fim de corrigir a falha. O WhatsApp deu essa nota ao responder a crítica de Foad Dabiri, engenheiro do Twitter.

O dispositivo usuário é um Pixel 7 Pro. Em meio a tudo isso, Elon Musk aproveitou para “alfinetar” a Meta e replicou o comentário afirmando “WhatsApp não é confiável”. Muitos usuários já relataram vários problemas de privacidade envolvendo o aplicativo em outros dispositivos.

Leia mais: Carro popular pode ficar mais barato e com maior prazo de PAGAMENTO

WhatsApp se defende e refaz afirmação

Outros problemas foram relatados em dispositivos Android. Bem como no Galaxy A13 OneUi. O mensageiro afirmou que o aplicativo só acessa o microfone do usuário logo após o mesmo aceitar. E ainda por cima ressaltaram que todas as ligações, gravações, etc. São protegidas com criptografia de ponta a ponta.

E disseram que sequer o WhatsApp tem acesso ao conteúdo das mensagens. Os representantes oficiais do WhatsApp e Google foram procurados pela imprensa e ainda não comentaram nada sobre o assunto.

Portanto, é válido lembrar que existem algumas falhas e bugs. Geralmente elas aparecem nas versões betas do aplicativo. Caso apareçam nas versões estáveis do aplicativo é importante avisar a empresa através de central de ajuda ou PlayStore.

Claro que por mais que a empresa negue as falhas, isso acaba impactando diretamente a confiança do público na empresa. Visto que anos atrás a empresa já se envolveu em outros problemas de segurança. Atualmente o WhatsApp faz parte do grupo da empresa Meta.

Em algumas nações o WhatsApp está sob votação acerca de sua usabilidade. Em razão das questões de segurança e criptografia usada pela empresa. Até o fechamento deste artigo nenhuma das duas empresas se pronunciaram sobre o caso.