Netflix 2.0: streaming de esportes AO VIVO em breve

A plataforma de streaming Netflix já faz imenso sucesso, graças aos filmes, às séries e aos documentários que mantém em seu catálogo, sendo que muitos deles são idealizados pela própria marca.

Ocorre, porém, que, ao que tudo indica, está chegando a hora de a empresa alcançar um novo patamar que, inclusive, já é explorado pela concorrência.

Mas, afinal: do que se trata essa possível novidade, e como cada assinante pode se beneficiar da mesma?

A resposta para esta intrigante pergunta está na leitura do artigo a seguir.

A Netflix está chegando no mundo dos esportes | Imagem: Amit Lahav / unsplash.com

A Netflix está tentando seu lugar no esporte

De acordo com uma reportagem publicada diretamente no famoso The Wall Street Journal, a gigante do streaming Netflix está cada dia mais perto de fazer sua primeira transmissão esportiva ao vivo. Bem… Quase isso.

Ocorre que a empresa se encontra em fase de negociação para a criação de uma competição de golfe que seja composta não só pelos jogadores profissionais desse esporte, mas também pelos pilotos da Fórmula 1.

E acontece que, na verdade, não é recente o fato de a empresa tentar encontrar seu lugar ao sol dentro do segmento esportivo: segundo o próprio jornal acima citado, a Netflix já tentou “pegar para si” a cobertura da F1, que atualmente está com a ESPN, mas não obteve vantagem nas negociações.

Acredita-se, inclusive, que a empresa já tenha feito propostas tentadoras para conseguir transmitir torneios de ciclismo, tênis e outras modalidades esportivas que não são tão populares quanto o futebol, por exemplo.

É preciso melhorar sua imagem

O verdadeiro insucesso da Netflix nas tentativas mencionadas pode estar diretamente ligado à reputação que a plataforma construiu, no que se trata de transmitir algo ao vivo.

Em abril (2023), por exemplo, a mesma fez a transmissão do Casamento às Cegas, e por conta do fiasco, simplesmente decidiu não adotar mais esse tipo de transmissão para os reality shows.

Por outro lado, também foi feita a aposta relacionada a um especial de comédia, o que se mostrou um verdadeiro sucesso.

Trata-se de um especial do humorista Chris Rock, no qual ele inclusive comentou sobre o episódio vivido com Will Smith no Oscar. Talvez esse, por sinal, tenha sido um dos fatores que fizeram com que a transmissão ao vivo se saísse tão bem.

Já foi encontrada uma alternativa

A transmissão de um torneio de golfe que conte com a participação de diversas celebridades pode ser o teste do qual a Netflix precisa, para provar tanto para os anunciantes quanto para as ligas que consegue lidar com esse tipo de evento.

Ao mesmo tempo, trata-se de uma alternativa para tentar alcançar concorrentes como o Amazon Prime Video, que há algum tempo faz transmissões ao vivo de futebol e beisebol, por exemplo.

Por fim, a alternativa também é estratégica, considerando que F1: Dirigir Para Viver e Dias de Golfe fizeram imenso sucesso, mostrando que esse tipo de conteúdo (e de temática) de fato chama a atenção do público.

