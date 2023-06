Urgente! Milhões de pessoas estão deixando dinheiro esquecido no PIS/PASEP

O banco da Caixa Econômica Federal autorizou as pessoas fazerem o saque referente ao dinheiro esquecido do PIS/Pasep, ao total são R$ 25,4 bilhões de dinheiro que vai para as contas de trabalhadores no período de 1971 a 1988, ou seja, cerca de 10,5 milhões de pessoas.

As pessoas que têm saldo nessas contas têm até a data do dia 5 de agosto para conseguir fazer o saque total, se acontecer no caso de o titular falecer, o saldo vai ficar disponível aos herdeiros.

Não podemos deixar de destacar que os trabalhadores que tiveram vínculo empregatício na iniciativa privada ou também como servidores públicos nesse período mencionado, tem o direito de sacar esses recursos das cotas, somente se não ter realizado o saque anteriormente.

Depois do dia 5 de agosto os valores que foram sacados serão transferidos para o Tesouro Nacional, e todos os interessados poderão solicitar os valores na União até 5 anos.

Dinheiro esquecido na PIS/Pasep

Para a pessoa conseguir analisar e sacar os fundos das coras referente do PIS/Pasep dos anos de 1971 a 1988, o trabalhador vai precisar usar o aplicativo do FGTS, todas as informações terão disponibilidade de saldo na tela principal.

Se deseja solicitar o saque é preciso ir à opção “você possui saque disponível” e depois clicar em “solicitar o saque do PIS/PASEP”, assim você pode escolher como retirar o dinheiro, por transferência para conta bancária ou saque presencial, veja os dados pessoais e confirme a solicitação.

Vale lembrar que esse saldo pode ser depositado em qualquer conta bancária em um banco que escolher, sem o custo adicional, no caso de falecimento do trabalhador, o beneficiário pode solicitar esse saque através do aplicativo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), depois clique em “meus saques” e depois em “outras situações de saque” e PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”.

Não esquece de reunir toda a documentação para essa confirmação da solicitação.

Aplicativo do FGTS

O aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) oferece serviços como:

Consultar o extrato

Atualizar os dados do trabalhador

E outros. Se a pessoa estiver dentro das regras dos saques do FGTS e tem conta no PIS/Pasep esse saldo na conta vai ser liberado ao FGTS. Se tiver dúvidas pode acessar o app ou entrar em contato com os números:

4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas

0800 104 0104 para demais regiões.

