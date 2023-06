Como funcionará o “PROVADOR VIRTUAL” do Google para ajudar você a comprar roupas em casa

Por falta de tempo e o fácil acesso aos aplicativos, muita gente prefere fazer compras através da internet, sem precisar sair do conforto de casa e se deslocar para outro local. E na área da moda isso não seria diferente.

Já é comum homens e mulheres comprarem roupas e acessórios pessoais de forma online, usando diversos apps onde podem buscar exatamente o que precisam e receber o produto em casa.

Contudo, e quando a roupa comprada não serve? Como não dá para experimentar, pode acontecer do modelo escolhido não servir, mesmo que seja do número exato da pessoa.

A inteligência artificial busca resolver esse problema. Nos Estados Unidos, o Shopping, braço de compras do Google, está recebendo uma ferramenta que se alimenta da IA generativa para trazer um provador virtual para modelos selecionados.

Assim, os usuários poderão visualizar como ficará a roupa no corpo. O programa usará modelos de diversos biotipos como forma de representar o possível comprador.

Saiba como funcionará a IA que substituirá o provador tradicional. (Foto: divulgação)

Como funcionará a IA que substituirá o provador de roupa tradicional

Foi anunciado na quarta-feira, dia 14 de junho, a inteligência artificial que busca substituir o provador de roupa tradicional.

Através de modelos com diversas etnias, tons de pele, tipos de cabelo, altura e peso, as pessoas poderão saber se a roupa ficará bem no próprio corpo. Para isso, é só escolher um modelo que tenha o perfil mais parecido com si mesmo.

Essa tecnologia criada em Mountain View mostra detalhes como caimento, dobras, sombras, em vários ângulos diferentes, para que quem está em casa tenha certeza se quer comprar o produto. Com essa IA é possível até mesmo ver se a roupa ficaria colada ou solta no corpo de acordo com a estrutura corporal da pessoa.

Por enquanto, os modelos com essa função vão receber o selo “Try on” (“experimente aqui!”) sobre a imagem da loja na plataforma de pesquisa. Para usar a ferramenta, basta tocar no modelo escolhido.

No momento, a única peça disponível para experimentar são tops femininos de marcas selecionadas. Mas, em breve, será possível provar outros tipos de roupas, como peças masculinas também. A ferramenta será distribuída para outros países e regiões, além dos Estados Unidos.

A funcionalidade no Shopping é lançada em conjunto com uma variedade de opções de filtragem, visando proporcionar aos usuários uma busca mais precisa. Isso permite que eles encontrem peças mais econômicas, com diversas opções de cores, estampas ou até mesmo localizem roupas semelhantes em outras lojas.

A ferramenta de busca utiliza inteligência artificial para identificar as tonalidades, estampas e estilos das roupas, abrangendo um vasto conjunto de lojas online. No entanto, é importante ressaltar que, por enquanto, essa funcionalidade se limita a pesquisas voltadas para o público feminino.

Você conhece a inteligência artificial do Gmail?

O recurso “Ajude-me a escrever”, que utiliza IA para escrever mensagens, foi lançado em março deste ano e finalmente liberado no Gmail. Está disponível para celulares Android ou iOS.

O objetivo dessa inteligência artificial é ajudar os usuários a escreverem emails, sendo possível escolher o formato e tom do texto. Como, por exemplo, se a mensagem deve ser mais formal ou informal, com tom natural ou mais sério, etc.

A pessoa poderá escolher entre as funções formalizar, elaborar, encurtar, estou com sorte e escrever um rascunho.

Entretanto, apenas aqueles inscritos no programa Workspace Labs no Android e iOS possuem acesso ao Ajude-me a escrever. Mas, nos próximos meses, mais pessoas deverão ter acesso.

