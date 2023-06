Petrobras corta preço da gasolina em R$0,13. Corra para abastecer!

A gasolina está sendo o terror dos motoristas, uma semana aumenta o valor, na outra semana abaixa, toda vez que vai abastecer o carro é uma surpresa no valor. A partir desse novo modelo de política de preços da Petrobras, a empresa já comunicou uma nova redução desse valor da gasolina.

Vale destacar que o combustível fóssil vai reduzir em R$ 0,13 centavos por litro para as refinarias, somente assim vai passar por uma comercialização a R$ 2,66 por litro.

A empresa compartilhou em uma nota que a parcela da Petrobras no preço do consumidor vai ser em média R$ 1,94 por litro vendido na bomba, assim as parcelas referentes aos demais agentes o valor vai chegar para o consumidor final R$ 5,33 por litro.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Fatores que influenciam no valor final

Na nota a empresa ainda comunicou que não desconsidera os demais fatos que podem também influenciar no preço final da gasolina, a empresa disse “Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”.

A empresa também anunciou que essa redução no valor tem como principal objetivo manter a competitividade dos preços nas companhias em frente as alternativas de suprimento dos clientes, também leva em consideração a participação de mercado para otimizar esses ativos de refinos com os mercados, por mais que seja nacional ou internacional.

Ao final da nota, a empresa destacou “Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”.

Dicas de como economizar a gasolina

Por mais que os preços estão baixando um pouco, é necessário economizar, por isso trouxemos algumas dicas para vocês. Confira:

Pneus calibrados corretamente podem reduzir o atrito e melhorar a eficiência do combustível.

Evite acelerar com força e faça uma condução mais suave.

Evite o uso desnecessário do ar-condicionado.

Planeje suas viagens com antecedência para evitar congestionamentos.

Use marchas mais altas em velocidades constantes.

Evite transportar excesso de peso no veículo.

Desligue o motor quando parado por períodos prolongados.

Faça a manutenção regular do veículo, incluindo troca de óleo e filtros.

