CUIDADO! Essa multa comum pode custar 7 pontos na sua carteira

No Brasil, basicamente tudo é regido por leis e o trânsito não seria diferença, há o Código de Trânsito Brasileiro, nele, há tudo sobre o assunto, como penalidades, multas e até mesmo o que pode fazer com que um condutor perda o direito de dirigir. Por isso, é importante ficar atento a ele e hoje, você conhecerá algumas multas que podem custar para você, sete pontos na carteira além de outros prejuízos previstos em lei, confira.

Confira as principais multas de trânsito | Imagem de Zdravko Shishmanov por Pixabay

Qual multa pode adicionar 7 pontos na CNH?

A multa em questão, que pode custar ‘caro’ ao condutor, é conhecida por ‘contravenção normal’, ela é apenas mais uma das infrações presentes no Código de Trânsito Brasileiro. Ela é menos ‘rígida’ do que outras, mas mesmo assim, o condutor é punido.

Uma ação é caracterizada como ‘contravenção normal’ quando o condutor comete uma infração que é considerada menos grave, mas mesmo assim, ela ainda é passível de penalidades. Isto é, todas as ações consideradas contravenções não configuram crimes.

Lembrando que há algumas ações que a depender da situação pode configurar um crime ou uma infração de trânsito, como é o caso de dirigir o veículo alcoolizado, a depender do nível de álcool no sangue, a punição pode ser apenas uma infração ou um crime propriamente dito.

Veja também: Ninguém TE CONTOU Que Dava Para Pagar 40% A Menos Na MULTA De Trânsito; Saiba Como

Quais as principais contravenções?

Como salientado, a contravenção é uma infração ‘menos grave’, mas mesmo assim, pode proporcionar ao condutor 7 pontos em sua carteira, fora as demais sanções que ele pode sofrer. Entre as práticas mais comuns, estão:

Quando o condutor estaciona em local proibido, seja por uma placa, faixa amarela ou rampa para deficientes e etc;

Quando o condutor ultrapassa a velocidade da vida acima do tolerado, já que há uma margem de ‘segurança’;

Quando o condutor é abordado sem o uso correto do cinto de segurança ou usando o celular ao volante.

É notório que as infrações em questão são até simples, mas é importante que haja uma punição para que a prática não se propague.

Veja também: O Benefício Que O Seu Celular Samsung Oferece E Que Ninguém Te Avisou

Importância da conscientização no trânsito

No trânsito, é importante o condutor entender, que ele está dirigindo por ele e pelos outros, então, cada punição apresentada anteriormente, possui um propósito, para tornar o trânsito mais seguro e que a paz venha reinar nas estradas.

Por exemplo, no momento que um carro acaba estacionando bem na frente de uma rampa para deficientes, isso acaba atrapalhando a vida de terceiros, pois, como eles irão subir na calçada se o carro está atrapalhando.

Ou então, quando o condutor está rápido em uma via, quem assistiu as aulas de física na escola deve lembrar, que quanto maior a velocidade, maior será a distância percorrida pelo carro até ele parar totalmente, então, isso pode causar um grave acidente. O mesmo ocorre com a falta do uso do cinto de segurança ou o uso do celular ao volante. Todas essas práticas devem ser repudiadas para que os índices de acidentes no trânsito venham cair ainda mais.