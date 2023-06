Descubra tudo sobre o Auxílio Acompanhante do INSS: Quem tem direito a receber?

No Brasil, há várias pessoas que estão aposentadas por invalidez e acabam não sabendo dos seus direitos, como é o caso do Auxílio-acompanhante, que permite que o aposentado ganhe um valor maior todos os meses para auxiliar em seus cuidados diários. Vale lembrar que não são todas as pessoas que têm direito ao benefício em questão, conheça todas as regras e como é possível realizar a solicitação.

Como funciona o auxílio-acompanhante?

Basicamente, ele é voltado para os aposentados que não conseguem mais desempenhar suas funções do dia a dia sozinhos e para isso, precisam da ajuda de terceiros, no caso, de um ‘acompanhante’, mas como todos sabem, ninguém vai trabalhar sem receber nada e é exatamente para isso que existe o auxílio.

Por mês, o valor da aposentadoria é aumentado em 25%, para que o segurado consiga pagar alguém para ficar cuidando de si durante o mês. Lembrando, que não são todas as vezes que o pedido de auxílio é aceito.

Geralmente, para o pedido ser aceito, é preciso que o INSS tenha certeza que o segurado em questão, não possui condições para ‘se cuidar’ sozinho e por conta disso, precisa realizar o pagamento de um terceiro para efetuar os cuidados.

Quais as principais situações que o acréscimo é aceito?

Os principais casos são aqueles em que o aposentado não consegue mais realizar tarefas básicas do seu cotidiano, como se alimentar, tomar banho ou até mesmo tomar água, as principais condições que causam isso são:

Cegueira total;

Paralisia dos membros superiores;

Perda de nove dedos ou mais das mãos;

Quando há a amputação das pernas e a impossibilidade de usar próteses;

Quando há a amputação de ambas as mãos ou pés;

Alterações na saúde mental;

Patologias que deixam as pessoas acamadas.

É notório que sempre o propósito do benefício em questão, será pagar um acompanhante nos casos que de fato, o segurado precisa de ajuda.

Como solicitar o auxílio-acompanhante?

Agora, tudo ficou mais fácil e realizar a solicitação também. Para isso, basta que o interessado tenha o aplicativo “Meu INSS” instalado no celular, após isso, basta seguir o passo a passo:

Efetuar login no aplicativo;

Clicar na opção “Novo Pedido”;

Digitar “auxílio-acompanhante”;

Na lista que irá aparecer, você deve clicar no serviço em questão;

Basta seguir as instruções que irão aparecer na tela.

Por fim, é importante entender que para ter direito ao auxílio, é necessário que o segurado comprove a situação de saúde dele. Então, para isso, a autarquia pode solicitar uma perícia médica antes da aprovação do benefício. Então, somente após essas etapas de verificação das informações fornecidas, é que o aposentado irá saber se terá direito ou não ao acréscimo em questão. Além disso, apenas a ida à perícia não é suficiente, o médico do INSS precisa entender que de fato é necessário o valor.