Renda extra no final do ano: 8 sugestões para 2023

Mesmo com o fim da pandemia, a crise trazida pela Covid-19, deixou marcas que se mantém em nossa realidade até hoje, principalmente quando falamos em trabalho e atividades que gerem alguma renda. Atualmente, muitos que perderam seus empregos no período recém terminado buscaram no empreendedorismo uma oportunidade para gerar renda para suas famílias e, com a chegada das celebrações de final de ano como Natal e Réveillon, este é o momento certo para se ganhar dinheiro. Siga a leitura abaixo e conheça oito dicas para tornar isso possível.

A época certa para ganhar dinheiro

O Natal se aproxima, e que tal aproveitar esse momento para criar oportunidades de renda extra ou até mesmo dar início a um projeto empreendedor?

Segundo dados do IBGE, 2020, ano em que a pandemia do Coronavírus surgiu, foi um ano repleto de desafios, com mais de 500 mil empresas encerrando suas atividades, levando a um recorde histórico de mais de 13 milhões de desempregados.

Mesmo com o fim da pandemia, a crise ocasionada pela Covid-19, deixou sequelas que se mantém em nossa realidade até hoje, fazendo com que muitas pessoas busquem no empreendedorismo uma oportunidade para gerar renda para suas famílias.

É nesse contexto que apresentamos oito dicas para gerar renda extra no final do ano no texto, logo abaixo.

Conheça 8 ideias para ter uma renda extra no fim de ano

1. Vendas de cestas de Natal

Uma ótima oportunidade de negócio aparece com a alta demanda que as festividades de final de ano trazem. Existem diversos tamanhos e tipos de cestas, com uma ampla variedade de itens.

Entre os itens que não podem faltar em uma boa cesta de Natal estão o panetone, vinhos, espumantes ou champanhe, frutas cristalizadas, biscoitos, amendoins, nozes, uvas passas e salgadinhos.

Para montar uma cesta de Natal de sucesso, é essencial realizar uma pesquisa de mercado, definir os produtos a serem inseridos, pesquisar fornecedores para cada item escolhido e criar uma planilha com a relação de produtos, fornecedores e preços.

Para se inspirar ainda mais, é possível buscar orientações em sites especializados.

2. Designer para montagem de árvore de Natal

Muitas pessoas desejam ter uma árvore de Natal com um design bonito e que combine com a decoração de suas casas, mas nem todos possuem a criatividade ou paciência para montar uma árvore criativa.

Oferecer serviços de designer para montagem de árvores natalinas pode ser uma ótima oportunidade de gerar renda extra no fim do ano. Além disso, se você tem habilidade para ensinar, pode criar cursos ou treinamentos para ensinar essa modalidade.

3. Ensinar a cozinhar pratos típicos natalinos

Se você é um mestre na culinária, especialmente na preparação de pratos deliciosos servidos no Natal, por que não disponibilizar esse talento para outras pessoas?

Uma ideia interessante é criar um e-book ensinando as tradicionais delícias gastronômicas servidas nas festas natalinas e disponibilizá-lo em plataformas de venda online, como a Hotmart ou a Eduzz.

Além disso, você pode buscar oportunidades de trabalho presencialmente, preparando receitas específicas nas casas das famílias.

4. Vender roupas ou acessórios personalizados

A venda de roupas e acessórios personalizados é uma oportunidade de negócio o ano todo.

Camisetas personalizadas, copos ou canecas personalizadas, bijuterias e cosméticos são algumas das opções para montar um negócio e gerar renda extra, principalmente no final do ano, quando as pessoas tendem a comprar tanto para uso pessoal quanto para presentear.

5. Vender panetones artesanais

O panetone é uma opção gastronômica clássica que não pode faltar em uma ceia de Natal. Fazer panetones artesanais para vender na época de final de ano pode gerar ótimos ganhos.

Se você souber criar receitas diferenciadas, como chocotones em taças ou panetones com recheios especiais, as possibilidades de lucro são ainda maiores.

6. Fazer doces de natal personalizados

Seguindo a mesma temática gastronômica, outra ideia que vai encantar seus clientes é vender doces de Natal personalizados e gourmet.

Caso você não tenha ideias de como começar ou não se sinta seguro com suas receitas, pode considerar a possibilidade de fazer um curso, como o oferecido pela chef Gabi Coelho, que ensina diversas receitas gourmet.

Esse curso inclui desde brigadeiros gourmet até trufas variadas, com vídeos-aulas e um módulo de dicas para vender mais através de anúncios do Google Adsense.

7. Prestar serviços de embalagem de presente personalizada

Oferecer serviços de embalagem de presentes personalizados não é uma ideia apenas para as festividades de final de ano, mas pode se tornar um modelo de negócio ao longo do ano.

Com diferentes tipos de embalagens, como madeira, papelão, vidro e plástico, é possível criar soluções diversificadas e personalizadas para atender a demanda do mercado.

8. Fazer acessórios de crochê

O crochê é uma atividade artesanal que tem ganhado destaque nos últimos anos. Se você tem habilidades nessa área, pode confeccionar diversos produtos, como guirlandas, porta-copos, toalhas, bordados em pano de prato, enfeites em geral, porta-garrafas e jogos de banheiros.

Essas são algumas ideias que podem ser aproveitadas durante a temática natalina e colocadas à venda no final do ano. O crochê é uma atividade com baixo investimento e potencial para gerar bons ganhos.

Dicas natalinas

Essas são algumas das ideias para gerar renda extra no final do ano, aproveitando a magia do Natal e as oportunidades que essa temporada oferece. Lembre-se de que o planejamento e a pesquisa são fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento.

Portanto, escolha a ideia que mais se adequa ao seu perfil e comece a traçar um caminho rumo ao sucesso financeiro nesta época festiva.

E você, está preparado para ganhar dinheiro às vésperas do Natal? Se a resposta for sim, assista ao vídeo abaixo e confira mais algumas ótimas dicas!

