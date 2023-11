Aprenda como usar internet sem pagar 1 centavo

Não é de hoje que os brasileiros estão acostumados a acessarem à internet. Em um mundo totalmente conectado — estar sem acesso à internet não é uma opção. Até então, era somente por diversão. Hoje em dia faz parte do trabalho de muita gente. Nem sempre é possível estar em lugares que possuem conexões de Wi-Fi ou com o 4G em dia (ou com sinal). E quando isso acontecer — é a hora de seguir nossas dicas para usar internet sem gastar 1 centavo.

Faça isso e tenha internet gratuita

Por mais que nada nessa vida seja de graça, algumas coisas ainda excedem a regra. É possível acessar internet totalmente gratuita através de algumas técnicas que podem ser usadas por qualquer pessoa em desespero em busca de apenas uma conexão com à internet. Veja abaixo.

Locais de acesso livre: caso esteja caminhando pelo centro, é comum possuir lugares de acesso livre à rede de internet. Estes lugares podem ser verificados diretamente nas configurações do Wi-Fi, e são marcados porque não possuem um cadeado do lado. Sendo necessário apenas selecionar a rede e fazer o seu uso.

Rotear internet: quando for necessário ou de extrema urgência, é possível rotear a internet de outro dispositivo para o seu celular. Para isso basta pedir alguém que crie um ponto de acesso no dispositivo, a fim de ser possível rotear a internet. Para isso é necessário que o dispositivo “mãe” esteja com acesso à internet.

Aplicativos de internet: existem alguns aplicativos que fornecem aos usuários internet compartilhada. Como redes sociais, serve muito bem em grandes cidades. Na qual o usuário realiza o cadastro e com isso verifica as senhas compartilhadas ao redor (no fim deste texto terá recomendações de aplicativos).

Portanto, estas são as melhores opções para conseguir internet gratuita sem pagar nada por isso. Entretanto, é necessário ter alguns cuidados.

Tenha cuidado ao usar internet gratuita

Muitos dizem que quando algo não é pago, o produto é você. Logo, é recomendado não sair por aí conectando qualquer internet no seu dispositivo. Em alguns casos, é possível que seja somente uma máscara para roubar dados do dispositivo.

Por mais que seja um momento de desespero ou coisa do tipo — é recomendado optar por redes confiáveis. Seja de lojas confiáveis ou pessoas confiáveis. Caso contrário, poderá ter grandes riscos do pior acabar acontecendo.

Para evitar ficar sem internet, é de suma importância contratar planos de internet que tenham uma boa cobertura local. Não adianta ter plano de internet da Vivo — se em determinada localidade a Vivo não possui um bom sinal.

É necessário se adequar as necessidades. Feito isso, o usuário deverá ter consciência de que nem sempre será possível obter redes confiáveis — e quando isso acontecer, a melhor opção é ficar desconectado.

