Por que desligar os dados móveis antes de dormir?

Quando a cidade mergulha no silêncio noturno, um vigia silencioso permanece ativo: o seu celular. Este fiel companheiro que nos mantém conectados ao mundo pode esconder segredos que impactam nosso sono.

Você já se perguntou sobre as consequências de deixar os dados móveis ligados à beira da cama? As respostas podem surpreender. A seguir, continue lendo para entender.

Por que é importante desligar os dados móveis do seu celular antes de dormir?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Celular não sai das mãos dos usuários nem para dormir

Você também é daquelas pessoas que ficam no celular até o último segundo antes de dormir? Seja visualizando e respondendo mensagens de WhtasApp, assistindo vídeos no TikTok ou rolando o feed do Instagram, atualmente, é comum que os usuários de smartphone estejam com eles nas mãos quando já estão deitados para dormir.

Mas você sabe quais as implicações de manter os dados móveis do seu celular ligados após pegar no sono? E os riscos de deixar o celular carregando a noite inteira? É preciso estar atento a estes detalhes para fazer uso do celular de forma consciente e segura.

Dados móveis: entenda os motivos de desligar ao ir dormir

Os motivos para desligar os dados móveis do celular antes de dormir englobam questão diferentes, mas igualmente importantes. A seguir, saiba quais são estes motivos e surpreenda-se:

Preservação da Bateria:

Manter os dados móveis ativos aumenta o consumo de energia, já que o aparelho constantemente procura sinal. Qualidade do sono:

A luz azul emitida pela tela do celular pode perturbar o sono, resultando em insônia, fadiga e irritabilidade. Exposição à Radiação:

A exposição prolongada à radiação de radiofrequência dos celulares pode representar riscos à saúde. Redução do estresse:

O uso excessivo do celular pode elevar constantemente os níveis de cortisol, um hormônio associado ao estresse. Pausas para a saúde mental: Desligar o celular periodicamente pode reduzir o estresse e melhorar a saúde mental.

Entenda as vantagens de desligar os dados móveis antes de dormir:

Riscos de deixar o celular carregando antes de ir dormir

Carregar o celular à noite pode parecer conveniente, porém, ironicamente, pode encurtar a vida útil da bateria.

O ciclo constante de recarga, ativado sempre que a bateria cai abaixo de 100%, pode deteriorar a bateria prematuramente.

Desativar os dados móveis do celular durante a noite é uma medida simples que pode trazer benefícios à saúde e prolongar a vida útil do dispositivo.

Desconectar-se para se reconectar com a vida é uma estratégia para preservar a saúde do seu fiel companheiro digital.

Desligar os dados móveis é uma forma de buscar paz e menos interferências na qualidade do sono. Além de todos os benefícios já mencionados, este hábito também ajuda a evitar manusear o celular depois de deitar para dormir, o que pode contribuir para um sono de maior qualidade. Não custa experimentar para entender se funciona para você.

