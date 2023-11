Ameaça: o que é e quais os riscos do WhatsApp “Gold”

Mesmo com as constantes e inúmeras melhorias proporcionadas pela Meta para o aplicativo de mensagens WhatsApp não é raro que muitos usuários busquem pelo mesma plataforma de mensagens, mas com versões alternativas, onde ferramentas e recursos exclusivos são disponibilizados e seduzem a maioria dos seus adeptos. No entanto, versões como o WhatsApp Gold podem ser belas, atraentes e perigosas. Continue lendo a seguir e entenda os riscos do app alternativo.

Dourado e perigoso: entenda o que é e quais os riscos do WhatsApp “Gold”. — Foto: Montagem / Reprodução

O perigo dourado

Você já deve ter ouvido falar sobre o WhatsApp Gold, uma versão do aplicativo de mensagens que promete uma interface dourada, conferindo uma aura de exclusividade.

No entanto, é essencial não se deixar seduzir por esse brilho, pois por trás do WhatsApp Gold esconde-se uma ameaça que coloca em risco a segurança do seu telefone e de suas informações pessoais.

Antes de se deixar seduzir por essa suposta “versão premium”, é importante compreender os perigos que ela representa e tomar medidas de proteção. Siga a leitura abaixo e entenda cada detalhe por trás do app dourado.

WhatsApp Gold: a ameaça disfarçada

Assim como suas variações anteriores, como o WhatsApp Plus, WhatsApp Red e WhatsApp Pink, o WhatsApp Gold se apresenta como uma suposta melhoria do aplicativo oficial.

No entanto, o que todos esses têm em comum, além das cores associadas à rede social, é a ameaça que representam para a segurança de seu dispositivo.

Por que o WhatsApp Gold é uma ameaça?

O WhatsApp Gold pode ser considerado como uma ameaça por diversos motivos:

Possibilidade de vírus e malware: Ao fazer o download e instalar essas versões não oficiais, você corre o risco de introduzir vírus e malware em seu dispositivo. Isso poderia permitir que terceiros acessem seu telefone e seus dados pessoais;

Ausência de site oficial para download: Um sinal de alerta importante é a falta de um site oficial para o download dessas versões. Isso significa que não existe uma fonte confiável para obtê-las, o que é um sério problema de segurança;

Falta de segurança: O WhatsApp Gold não é desenvolvido pela empresa oficial do WhatsApp, o que significa que não atende aos mesmos padrões de segurança. A confiabilidade dessas versões não é garantida;

Coleta de dados pessoais: O WhatsApp Gold pode solicitar permissão para acessar suas informações pessoais, incluindo contatos, fotos e vídeos, o que representa um risco à sua privacidade;

Potencial dano ao dispositivo: Essas versões podem conter malware, software malicioso que pode causar danos ao seu telefone ou roubar seus dados. A integridade do seu dispositivo está em jogo.

Mas, afinal, o que é o WhatsApp Gold?

De acordo com informações disponíveis em várias fontes que discutem essa suposta “versão Gold” do aplicativo, a principal característica é a alteração da cor da interface para dourado.

Além disso, o WhatsApp Gold promete oferecer recursos exclusivos que não estão disponíveis na versão oficial, tais como:

Status com mais caracteres : Permite postar status com uma quantidade maior de caracteres, possibilitando maior expressão;



: Permite postar status com uma quantidade maior de caracteres, possibilitando maior expressão; Envio de vídeos de alta resolução : A versão Gold promete a capacidade de enviar vídeos em alta qualidade, oferecendo uma experiência de compartilhamento de mídia aprimorada;



: A versão Gold promete a capacidade de enviar vídeos em alta qualidade, oferecendo uma experiência de compartilhamento de mídia aprimorada; Visualização de mensagens apagadas: A capacidade de visualizar mensagens apagadas por outros usuários é apresentada como uma das características exclusivas.

Entretanto, o WhatsApp Gold é frequentemente encontrado em links espalhados pela internet, que podem ser facilmente adulterados com códigos maliciosos. A instalação dessas versões alternativas pode resultar na extração de informações sensíveis, como detalhes de cartões bancários.

Além disso, o uso dessas versões não oficiais viola os termos e condições do serviço do WhatsApp, colocando em risco a permanência de sua conta na plataforma.

Conclusão

Em resumo, se algum site ou fonte sugere o download do WhatsApp Gold sem alertar adequadamente sobre os riscos envolvidos, é fundamental evitar baixar o aplicativo.

A segurança do seu dispositivo e a integridade de seus dados pessoais estão em jogo. Optar por fontes confiáveis e utilizar apenas versões oficiais do WhatsApp é a melhor maneira de garantir uma experiência segura e livre de ameaças.

Conheça mais alguns riscos por trás do WhatsApp Gold, no vídeo abaixo.

