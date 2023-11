Usuários esperavam há tempos por este novo recurso do WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais usados no Brasil e no mundo. Nos últimos meses suas atualizações têm sido constantes e um novo recurso chegou até os usuários. Trata-se da possibilidade de fixar mensagens em chats pessoais ou grupos do WhatsApp — mas um detalhe surpreendeu a todos. Veja abaixo todos os detalhes.

Recurso aguardado é liberado

Esta funcionalidade do WhatsApp é uma das mais aguardadas nos últimos meses. Até então, estava disponível somente para Android. Entretanto — de maneira gradativa está sendo disponibilizada para os usuários do iOS.

É uma funcionalidade que permite que o usuário fixe conversas em grupos do WhatsApp ou Chat pessoal de maneira temporária. Por 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

Trata-se de uma alternativa para o popular fixar já existente. Entretanto, esta opção acaba fixando a conversa em grupo ou pessoal por tempo indeterminado. Esta nova função permite muito mais opções.

Isto é — torna-se possível fixar conversas importantes ou que devem ser lidas posteriormente por um tempo determinado. Exemplo: um cliente mandou mensagem e não dá pra responder agora. Basta fixar por 24 horas e responder logo que possível.

Com a mensagem fixada, fica muito mais difícil esquecer. Haja vista que todas as vezes que abrir o WhatsApp a conversa estará logo no topo.

Afinal, como usar este recurso do WhatsApp?

É bem simples. Trata-se de um complemento à funcionalidade anterior existente. Portanto, para que o usuário consiga fixar esta nova mensagem é necessário que ele pressione em cima da mensagem ou chat e posteriormente clique na opção de “Fixar”.

Feito isso — será possível escolher o período que isso deve durar. Sendo 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Além disso, é possível desfixar essas mensagens a qualquer momento.

Ademais — o usuário pode fixar quantas mensagens desejar. Já que elas ficarão em uma aba separada das outras mensagens — em contraste a opção nativa já existente no aplicativo.

Esta funciopnalidade já está disponível para os dispositivos Android, desde a atualização de Outubro. Deverá chegar para os demais usuários do iOS nas próximas semanas.

Logo, é uma função que acaba tendo muitos resultados positivos e com isso gera grandes benefícios práticos para os usuários do WhatsApp. Para ficar por dentro de toda atualização e novas funcionalidades, o usuário poderá optar por ser membro do Grupo Beta de testes.

O WhatsApp Beta é uma versão de testes para os usuários do WhatsApp. Na qual possibilita que os usuários do aplicativo testem suas funcionalidades e entreguem para Meta possíveis bugs ou problemas.

