Boa notícia — o WhatsApp anunciou nesta semana uma nova funcionalidade que deverá chegar em breve aos usuários. Trata-se de mais uma possibilidade de aumentar o engajamento das publicações. Veja abaixo como funciona e o que esperar dessa nova função da plataforma.

Nova ferramenta do Instagram promete aumentar engajamento | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nova função chegará ao Instagram em breve

O Instagram é uma das redes sociais do momento. Por mais que o Facebook ainda seja tendência em razão dos grupos e páginas — o Instagram tem ganhado cada vez mais força na internet.

O intuito dos responsáveis é fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo dentro do aplicativo. Interagindo, comentando e repostando conteúdos.

Para aumentar o engajamento das publicações, o Instagram irá liberar para os usuários novas funcionalidades de engajamento nas publicações. Seja no Feed em si ou Reels. Possibilitando que os usuários criem enquetes nos comentários.

De semelhante modo ao que acontece nos stories do Instagram. E isso irá abrir um leque de oportunidade aos criadores de conteúdos. A fim de possibilitar uma maior interação entre o público e garantir que os usuários consigam obter muito engajamento.

Será possível criar enquetes do tipo: “Você concorda? Qual a melhor escolha?” e dentre outras. A fim de que os usuários interajam com a postagem e com isso obtenham muito mais entretenimento na rede e engajamento para a plataforma.

Leia mais: O futuro chegou: 12 tecnologias que devem dominar em 2024

Outras inovações são divulgadas

Além disso — o Instagram está estudando novas maneiras de personalizar a rede. A fim de aumentar ainda mais o engajamento e tempo de permanência das pessoas dentro do Instagram.

O ponto forte disso é sem sombra de dúvidas nos comentários das postagens. Possibilitando que os usuários comentem com Gifs. A fim de deixar ainda mais interativo essa guia presente na plataforma.

Outra novidade que será lançada em breve é a possibilidade de criar mais de uma lista de amigos próximos. Por enquanto, apenas uma lista é possível. O intuito é criar várias lista de amigos próximos.

Bem como lista de amigos próximos da escola, faculdade, igreja, etc. Ainda não se sabe quando esta novidade será lançada — mas tudo indica que somente no ano de 2024. Haja vista que para este ano, ainda há outras pendências na frente.

Portanto, cada vez mais o Instagram está optando por aumentar a dinâmica da plataforma a fim de engajar cada vez mais os usuários com os criadores de conteúdos. Lembrando que estas ações beneficiam a todos os usuários em si. Mais notícias sobre redes sociais e segmentos acesse nossa guia de Tecnologia.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Aplicativos permitem tutores “conversarem” com seus cachorros