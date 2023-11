A fintech Nubank é mundialmente conhecida como um dos bancos digitais com maior carteira de clientes, principalmente na América Latina. No entanto, há um seleto grupo de correntistas que usufruem de vantagens extras oferecidas pelo “roxinho”. Dentro delas, está a novidade de um app exclusivo para estes clientes especiais. Descubra como ter acesso à nova versão do aplicativo do Nubank, voltada apenas a clientes selecionados pelo banco, a seguir.

Novo app do Nubank? Como ter acesso a ele. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aplicativo do roxinho com nova ‘cara’

Os clientes que possuem o cartão Nubank Ultravioleta terão uma surpresa ao acessar o aplicativo da fintech.

A nova versão do app inclui uma seção exclusiva intitulada “Meus Benefícios Ultravioleta”, na qual os titulares do cartão black podem encontrar todas as vantagens oferecidas pelo Ultravioleta, incluindo a Central de Proteção. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a novidade,

Leia mais: Atenção: comunicado urgente do Nubank; o que aconteceu?

Mudança na interface do app

Essa atualização traz uma interface que ostenta a icônica tonalidade púrpura mais escura do Ultravioleta, e áreas exclusivas dedicadas aos clientes. No entanto, os fluxos e funcionalidades que os usuários já conhecem e utilizam permanecerão inalterados.

Atualização automática para clientes Ultravioleta

É importante salientar que a atualização para a nova versão do aplicativo será realizada automaticamente para os clientes Ultravioleta, eliminando a necessidade de baixar um aplicativo separado.

Nesse sentido, vale ressaltar que para se tornar um cliente Ultravioleta, não é necessário cumprir um requisito de renda mínima, mas sim passar por uma avaliação de crédito similar àquela realizada para a aquisição do cartão Nubank Black.

A análise de crédito ocorre automaticamente durante o processo de cadastro para novos clientes e, adicionalmente, de maneira mensal para os titulares do cartão roxinho.

Caso você seja elegível para se tornar um cliente Ultravioleta, receberá uma comunicação direta por meio do aplicativo. A partir desse ponto, basta seguir as etapas fornecidas para ativar a versão especial da conta.

Como se tornar um cliente Ultravioleta?

Para se tornar um cliente Ultravioleta, basta possuir uma conta no Nubank. Após a abertura da conta, você terá acesso às opções de cartão de crédito disponíveis no aplicativo, seja para Android ou iOS.

Dessa forma, se o Nubank Ultravioleta estiver disponível para você, basta seguir as orientações fornecidas para confirmar a contratação.

Perfil de gastos

O cartão Ultravioleta foi desenvolvido visando atender aos clientes com um gasto mensal médio de cerca de R$ 5.000. Aqueles que mantiverem essa média de gastos nos três meses subsequentes estarão isentos da taxa mensal do cartão.

Entretanto, é importante ressaltar que clientes com diferentes perfis de gastos podem solicitar o Nubank Ultravioleta, desfrutando das vantagens proporcionadas por esse serviço da fintech.

Os poderes do Ultravioleta

O cartão Ultravioleta, direcionado a clientes de alta renda, é confeccionado em metal e oferece uma série de privilégios exclusivos da bandeira Mastercard Black Internacional. Isso inclui acesso a salas VIP e uma gama de outros benefícios que tornam a experiência do cliente ainda mais excepcional.

Cartão premium Nubank Ultravioleta. — Foto: Divulgação / Nubank

Vale destacar que as melhorias mencionadas estão sendo gradualmente disponibilizadas para todos os portadores do Ultravioleta.

Os novos atributos do cartão Ultravioleta do Nubank

O Nubank ressaltou a inclusão de diversas funcionalidades no plano Ultravioleta, sem custos adicionais para os titulares.



Confira as vantagens inovadoras, logo abaixo:

NuTag : Essa funcionalidade permite que os usuários efetuem pagamentos em pedágios e estacionamentos diretamente com o cartão de crédito Ultravioleta, sem incorrer em custos adicionais de emissão, mensalidades ou necessidade de recargas, tornando as transações cotidianas mais convenientes;



: Essa funcionalidade permite que os usuários efetuem pagamentos em pedágios e estacionamentos diretamente com o cartão de crédito Ultravioleta, sem incorrer em custos adicionais de emissão, mensalidades ou necessidade de recargas, tornando as transações cotidianas mais convenientes; Atendimento Ultravioleta : Oferecendo suporte 24 horas, esse serviço é prestado por uma equipe dedicada que prioriza a agilidade no atendimento ao cliente;



: Oferecendo suporte 24 horas, esse serviço é prestado por uma equipe dedicada que prioriza a agilidade no atendimento ao cliente; Espaço Família : Uma área designada para compartilhar os benefícios do Ultravioleta com membros da família, facilitando a visualização das movimentações financeiras de forma mais prática;



: Uma área designada para compartilhar os benefícios do Ultravioleta com membros da família, facilitando a visualização das movimentações financeiras de forma mais prática; Central de Proteção : Uma interface no aplicativo focada na segurança do usuário, que inclui recursos como o bloqueio instantâneo do cartão em caso de emergência e a capacidade de desligar a conta em um dispositivo;



: Uma interface no aplicativo focada na segurança do usuário, que inclui recursos como o bloqueio instantâneo do cartão em caso de emergência e a capacidade de desligar a conta em um dispositivo; Rappi Prime : Os portadores do cartão Ultravioleta desfrutam do serviço Rappi Prime de forma gratuita, o que proporciona benefícios significativos ao utilizar o aplicativo de entregas Rappi;



: Os portadores do cartão Ultravioleta desfrutam do serviço Rappi Prime de forma gratuita, o que proporciona benefícios significativos ao utilizar o aplicativo de entregas Rappi; Aplicativo Exclusivo : O aplicativo exclusivo destinado aos usuários Ultravioleta se destaca pelo seu design diferenciado, oferecendo um ambiente dedicado para acessar de maneira prática e eficiente todas as vantagens disponíveis;



: O aplicativo exclusivo destinado aos usuários Ultravioleta se destaca pelo seu design diferenciado, oferecendo um ambiente dedicado para acessar de maneira prática e eficiente todas as vantagens disponíveis; Saque Grátis Ilimitado: Os titulares do cartão Ultravioleta têm a opção de realizar saques gratuitos de forma ilimitada na rede 24 horas, sem incorrer em tarifas adicionais.

Ultravioleta: a opção para clientes de alta renda

Lívia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil, destaca que a instituição está concentrando seus esforços no segmento de alta renda. O objetivo principal é aprimorar e reposicionar o Nubank Ultravioleta, superando os benefícios tradicionais de um cartão de crédito Black.

Chanes enfatiza a ideia de oferecer uma variedade de soluções para abordar aspectos complexos da vida financeira que frequentemente passam despercebidos.

No que diz respeito à mensalidade do Ultravioleta, esta é isenta para aqueles que realizam gastos acima de R$ 5 mil na função crédito até o fechamento da fatura ou possuem R$ 50 mil em economias ou investimentos no Nubank e/ou na NuInvest. Para os demais casos, a tarifa mensal permanece em R$ 49.

Ficou curioso para saber mais sobre os benefícios do Nubank Ultravioleta? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Como você pode ganhar R$ 200 mil com o Nubank