Altere apenas 1 função na smart TV e dobre a velocidade da internet

Ter uma Smart TV atualmente pode ser um sinônimo de comodidade aliado ao seus momentos de lazer, afinal, com a febre dos streamings, suas séries e principais programas de entretenimento podem ser vistos no conforto do seu sofá. No entanto, se sua internet torna a diversão um pouco mais difícil, existe um segredo. Com apenas uma mudança bem simples, você pode duplicar a velocidade da sua conexão e o resultado chega a surpreender. Confira a leitura abaixo e aprenda.

Aprenda como turbinar a velocidade da internet ligada a sua Smart TV. — Foto: Montagem / Freepik

Sua internet turbinada!

Sabemos o quanto é frustrante nos depararmos com a lentidão da conexão de internet durante o seu momento de lazer tão especial, enquanto assiste os seus programas prediletos na Smart TV.

Essa é uma situação que tira a paz de uma considerável parcela de usuários, muitos dos quais não têm conhecimento de que uma simples configuração em suas Smart TVs pode estar comprometendo a velocidade de sua conexão à Internet.

Mas fique calmo, pois temos uma ótima notícia que resolverá o seu problema mais rápido do que você imagina.

Siga a leitura abaixo para saber como através de uma única e descomplicada modificação, é possível, de fato, duplicar a velocidade da sua conexão.

Leia mais: Venda de usados na internet pode ser solução para renda extra; confira

Dando adeus à lentidão da sua internet

Antes de pensar em gastar uma grana extra com um plano de internet mais caro ou investir em equipamentos mais potentes e igualmente caros, deixe a gente te dar uma dica que pode fazer toda a diferença.

Está na hora de curtir suas séries e filmes sem aqueles irritantes travamentos e interrupções. Os resultados vão te surpreender!

Uma simples mudança na sua Smart TV

Para aumentar a velocidade de sua Internet em sua Smart TV, basta realizar uma única alteração: conectar sua TV à rede por meio de um cabo Ethernet em vez de usar a conexão Wi-Fi. Acredite, isso fará uma significativa diferença, conforme explicamos a seguir.

Wi-Fi

A tecnologia Wi-Fi opera sem fios, transmitindo dados por meio de ondas eletromagnéticas. Tais ondas podem ser suscetíveis a interferências causadas por obstáculos, como paredes, móveis e outros dispositivos eletrônicos, o que, por sua vez, pode ocasionar uma redução na velocidade da conexão à Internet.

Cabo Ethernet

Em contrapartida, o cabo Ethernet estabelece uma conexão física, transmitindo dados por meio de cabos. Essa conexão é incrivelmente mais estável e menos vulnerável a interferências, o que implica em velocidades de internet expressivamente superiores.

Desta forma, para duplicar a velocidade de sua internet em sua Smart TV, é suficiente conectá-la à rede através de um cabo Ethernet.

Passo a passo para conectar sua TV à rede por meio de um cabo ethernet

Localize a porta Ethernet em sua TV, a qual geralmente se encontra na parte traseira do aparelho;

Conecte um cabo Ethernet à porta Ethernet de sua TV;

Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao seu roteador ou modem;

Após concluir essa etapa, você notará uma melhora na velocidade de sua conexão à Internet.

Uma TV inteligentemente veloz

Ao seguir essas orientações, você será capaz de aprimorar a velocidade da Internet em sua Smart TV, desfrutando ao máximo dos serviços de streaming e demais aplicativos disponíveis.

Assista ao vídeo abaixo e confira mais algumas dicas para acelerar de vez a internet da sua Smart TV.

Leia também: Internet do futuro já chegou? Conheça o Wi-Fi 7