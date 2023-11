LinkedIn: como usar para conseguir emprego até dezembro

O LinkedIn é a rede social perfeita para quem deseja impulsionar sua carreira e se destacar no mercado de trabalho.

Com mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo, é considerada a maior plataforma profissional da atualidade. Esta rede permite a interação entre seus membros e oferece acesso gratuito e intuitivo.

De forma resumida, é preciso inserir suas informações pessoais e profissionais, como experiências de trabalho anteriores, certificações e interesses, e pode se conectar com pessoas de todo o mundo para fazer networking. A seguir, veja dicas valiosas para conseguir seu próximo emprego através do Linkedin.

LinkedIn: veja dicas valiosas para conseguir seu próximo emprego

No Brasil, há mais de 300 milhões de membros ativos, um dos países com maior utilização da plataforma.

O site está disponível em 24 idiomas e abrange mais de 200 países, permitindo que os usuários estabeleçam conexões com outros profissionais da mesma área ou de setores de seu interesse.

Com o aumento do número de usuários na plataforma, o LinkedIn passou por adaptações para oferecer funcionalidades mais completas e voltadas para diferentes tipos de negócios.

Hoje, é possível procurar empregos, compartilhar conteúdo, fazer networking, anunciar vagas e muito mais.

Site tem versão gratuita e premium: entenda diferenças

O site possui uma versão gratuita e outra premium, com funções que só estão disponíveis para assinantes do plano.

Na versão gratuita, você pode adicionar suas informações pessoais, dados de contato, experiências acadêmicas e profissionais. Há também um espaço para adicionar publicações, portfólios e links para outros sites e blogs.

O LinkedIn pode funcionar como um currículo online e muitas empresas buscam candidatos através dessa plataforma. Por isso, é fundamental manter um perfil completo e detalhado, de acordo com seus interesses e objetivos profissionais.

LinkedIn: veja o segredo do perfil vencedor para conseguir emprego rápido:

Como usar o LinkedIn para encontrar emprego?

Para encontrar um emprego no LinkedIn, você deve criar uma conta e manter seu perfil o mais completo possível. É importante adicionar certificações e experiências relevantes de sua trajetória acadêmica e profissional.

Com as funcionalidades da plataforma, você também pode adicionar um resumo sobre sua carreira. Após criar e atualizar seu perfil, você pode começar a procurar conexões com outras pessoas e fazer contatos. É recomendado focar em colaboradores e empresas relacionadas à sua área de atuação.

Existem outras dicas importantes para conseguir uma oportunidade de emprego no site. Veja a seguir quais são as principais.

Tenha um perfil com boa imagem e informações relevantes e objetivas: É essencial ter uma foto atualizada e de boa qualidade em seu perfil. Além disso, as informações devem ser relevantes e objetivas, para que empregadores e outros profissionais possam encontrá-lo e se conectar com você de forma rápida e fácil.



Peça recomendações: Inserir recomendações de experiências anteriores de trabalho e relatos de ex-colegas que conviveram com você no ambiente profissional é interessante. Você também pode solicitar aos seus ex-chefes um resumo contando como você contribuiu para a empresa e quais eram suas funções. As recomendações ajudam os recrutadores a entender melhor seu perfil profissional, habilidades e competências.



Crie uma URL personalizada: Desde o início do uso do LinkedIn, é interessante criar uma URL personalizada para o seu perfil. Isso garante que você tenha um espaço exclusivo na rede social, facilitando que outros usuários encontrem sua página e criem uma audiência.



Utilize os grupos a seu favor: Participar de grupos é uma das melhores formas de aproveitar o LinkedIn para impulsionar seu perfil. Estar nos grupos certos pode abrir diversas oportunidades em sua trajetória profissional, além de ser um ambiente relevante para discussões e aprendizado em sua área de atuação.



Utilize palavras-chave estrategicamente: Para otimizar seu perfil, é fundamental utilizar palavras-chave de forma adequada e estratégica. Elas ajudam a melhorar os resultados das buscas feitas pelos usuários, facilitando que empregadores encontrem seu perfil. Utilize palavras relacionadas à sua carreira e funções de trabalho para aumentar a visibilidade de sua página.

Agora que você já sabe como usar o LinkedIn para encontrar emprego, coloque em prática essas dicas para aumentar suas chances de conseguir uma boa oportunidade na plataforma.

Lembre-se de ser sincero nas informações compartilhadas, pois as empresas podem checar seus dados quando necessário.

