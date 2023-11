Alô, trabalhador! Você tem direito a 18 benefícios e não sabia

No mundo moderno, ter um vínculo empregatício dentro da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não se restringe apenas ao direito do recebimento de um salário todos os meses, pois junto a regulamentação de seu emprego formal, uma série de benefícios a acompanham e as mesmas podem impactar significativamente a qualidade de vida do colaborador. A seguir, confira quais são os 18 benefícios os quais todo trabalhador legalizado possui direito.

Por dentro dos seus direitos

No Brasil, o emprego formal é uma realidade para muitos trabalhadores, garantindo diversos direitos e vantagens, embora nem todos compreendam plenamente a amplitude desses privilégios.

Ter um vínculo empregatício regulamentado não se restringe apenas ao recebimento mensal, pois com ele uma série de benefícios que podem impactar significativamente a qualidade de vida do colaborador.

Por isto, continue a leitura para conhecer os 18 principais benefícios que podem estar ao seu alcance, mesmo que você não tenha plena ciência disso.

18 benefícios para trabalhadores com carteira assinada

Dentre os benefícios mais conhecidos estão as férias remuneradas, que possibilitam ao trabalhador momentos de descanso e revitalização, e o salário, que constitui a recompensa financeira pelo labor desempenhado durante o mês.

Além desses, temos o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), uma espécie de poupança compulsória na qual o empregador é obrigado a depositar mensalmente; o 13º salário, um pagamento extra ao término do ano; e o seguro desemprego, um amparo nos períodos de desemprego involuntário.

Mais benefícios garantidos

Entretanto, a relação de vantagens para trabalhadores com carteira assinada vai além do senso comum. Eis mais 13 benefícios que muitos brasileiros podem desconhecer:

Seguro de Vida: Oferece segurança financeira à família em situações adversas e é frequentemente opcional por parte da empresa;

Vale-refeição: Colabora com as despesas diárias de alimentação e, embora seja opcional, é frequentemente disponibilizado pelas organizações;

Vale-transporte: Facilita o deslocamento entre a residência e o local de trabalho, sendo amplamente oferecido aos funcionários;

Vale-alimentação: Um benefício suplementar para auxiliar nas compras de supermercado, normalmente oferecido à escolha da empresa;

Plano de Saúde: Muitas empresas disponibilizam assistência médica aos seus colaboradores;

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Garantem a segurança e a integridade do trabalhador em ambientes laborais específicos;

Adicional de Periculosidade: Conferido a quem exerce atividades em condições perigosas;

Adicional de Insalubridade: Destinado aos trabalhadores que enfrentam condições insalubres em seu ambiente de trabalho;

Aposentadoria por Incapacidade: Um direito em caso de doença ou acidente que impossibilite o exercício da profissão;

Auxílio por Incapacidade: Um benefício temporário para auxiliar na recuperação em caso de afastamento por questões de saúde;

Auxílio-Creche: Algumas empresas oferecem esse benefício aos pais e mães que necessitam de suporte no cuidado de seus filhos;

Licença-Paternidade: Concede aos pais um período para cuidar dos recém-nascidos, um direito cada vez mais adotado pelas empresas;

Licença-Maternidade: Proporciona às mães o tempo necessário para a recuperação após o parto e os cuidados com seus bebês.

Esses benefícios, muitas vezes subestimados, podem fazer uma enorme diferença na vida dos trabalhadores com carteira assinada, tornando o emprego formal não apenas uma fonte de renda, mas também um meio de garantir segurança, bem-estar e qualidade de vida.

Portanto, é fundamental que os trabalhadores estejam cientes de seus direitos e vantagens, aproveitando ao máximo o que o mercado de trabalho formal tem a oferecer.

