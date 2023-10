Hoje em dia estar desconectado não é mais uma opção. Seja por trabalho ou mero costume — é sempre importante estar com acesso à internet. Nem sempre os dados móveis estão disponíveis, sendo necessário recorrer ao tradicional Wi-Fi. Entretanto, e quando não se tem a senha das redes vizinhas? Use este aplicativo e nunca mais fique sem acesso à internet.

WiFi Map veja como descobrir INTERNET GRÁTIS na sua cidade | Foto de Misha Feshchak na Unsplash

Aplicativo revoluciona a maneira de compartilhar internet

O Wi-Fi Map funciona como uma rede social de internet. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Os usuários de ambos dispositivos têm acesso a um banco de dados gigante com mais de 100 milhões de redes cadastradas.

Através do aplicativo é bem simples descobrir novas redes. Para baixar o aplicativo é necessário estar com a versão atualizada do Android ou iOS. Com isso — o usuário precisa ir até a sua loja de aplicativos e realizar o download do aplicativo.

Posteriormente — é necessário fazer um cadastro e com isso ter acesso ao aplicativo e suas infinitas funcionalidades. Além disso, é possível cadastrar as suas próprias redes de Wi-Fi. A fim de ajudar e ser ajudado.

Há um outro aplicativo semelhante, que é inclusive concorrente do mesmo. Entretanto, em contrapartida — o Wi-Fi Map é gratuito para ambos dispositivos. Enquanto o Instabridge é gratuito somente para os usuários do iPhone.

Afinal, como funciona o aplicativo?

É bem simples. O aplicativo irá coletar os dados das redes de Wi-Fi próximas. A fim de verificar se há alguma rede cadastrada no sistema. Caso haja, o aplicativo irá realizar uma ligação entre ambos — rede e dispositivo.

Com isso o usuário terá acesso ao Wi-Fi “vizinho” mesmo sem conhecê-lo. Tudo através do compartilhamento de rede. Entretanto — essa função é limitada e não funciona em todas as redes. Veja como é simples.

Entre no aplicativo e dê as devidas autorizações de localização;

Clique em “Mapa” e posteriormente verifique quais são as redes mais próximas;

Clique em “Wi-Fi” e escolha uma das redes. Posteriormente clique sobre o ícone da rede Wi-Fi;

Clique em “Última senha” e por fim em “Desbloquear”. Feito isso, basta aguardar a exibição do anúncio e pronto.

Ademais — basta realizar o passo a passo acima a quantidade de vezes que for necessária. O intuito é realmente conseguir obter acesso à rede Wi-Fi mesmo não tendo tantas opções disponíveis.

Estima-se que nos próximos meses — mais e mais aplicativos do âmbito surjam. O aplicativo é gratuito e seu uso é liberado para os dispositivos Android e iOS.

