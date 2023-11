Aprenda todos os dias uma coisa diferente: 25 sites para isso

Viver na era da informação nos brinda com uma incrível oportunidade. Com apenas um Wi-Fi ou, até mesmo, o 4G do celular, é possível adquirir conhecimentos e habilidades sem sair de casa. Aprenda todos os dias uma coisa diferente e você pode, até mesmo, descobrir uma nova habilidade e transformar em profissão.

Se você deseja ampliar seus horizontes educacionais, confira esta seleção de 25 sites que oferecem cursos de alta qualidade em diversas áreas. A seguir, continue lendo para para conhecer 25 sites para aprender alguma coisa nova por dia.

Aprenda uma coisa nova por dia: veja sites que vão te ajudar/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aprenda coisas novas todos os dias com estes 25 sites:

Explorando Novos Idiomas:

Duolingo: Uma plataforma gratuita e prática para aprender um novo idioma diretamente no seu celular, tornando a educação ainda mais acessível.

Lingvist: Se você está preparado para um desafio, este site promete que você pode dominar um novo idioma com apenas 200 horas de estudo.

Busuu: Faça parte de uma comunidade global de aprendizado de idiomas, com diversas opções linguísticas e aprendizado gratuito.

Memrise: Utilize a memória e flashcards para fortalecer seu aprendizado de idiomas de maneira eficaz e memorável.

Ampliando horizontes com cursos gerais:

EdX: Oferece cursos online ministrados pelas melhores universidades do mundo, proporcionando educação de alta qualidade.

Coursera: Apresenta alguns dos melhores cursos do mundo, abrangendo uma ampla variedade de tópicos, todos gratuitos.

Highbrow: Fornece cursos diários diretamente em seu e-mail, tornando o aprendizado extremamente conveniente.

Skillshare: Contém aulas e projetos online com objetivo de desbloquear sua criatividade e aprimorar suas habilidades.

Curious: Oferece uma variedade de videoaulas para melhorar suas habilidades em diversos tópicos.

CreativeLive: Encontre aulas criativas ministradas pelos melhores especialistas do mundo em suas respectivas áreas.

Encontre aulas criativas ministradas pelos melhores especialistas do mundo em suas respectivas áreas. Udemy: Apresenta uma ampla variedade de cursos online que ensinam habilidades práticas e relevantes para o mundo real.

Entrando no mundo da programação:

Stuk.io: Descubra como começar a codificar a partir do zero e expandir suas habilidades em programação.

Udacity: A oportunidade de aprender e obter um nanodegree, um certificado reconhecido pela indústria.

Platzi: Aulas de design, marketing e codificação transmitidas ao vivo.

Thinkful: Uma oportunidade de impulsionar sua carreira por meio do aprendizado personalizado.

Code.org: Oferece tutoriais acessíveis e simples para iniciantes que desejam começar a aprender hoje.

BaseRails: Aprenda sobre MasterRuby e outras tecnologias em um site especializado.

Treehouse: Ideal para aprender sobre HTML, CSS, desenvolvimento de aplicativos e muito mais.

One Month: A oportunidade de aprender sobre codificação e desenvolvimento de aplicativos da web em apenas um mês.

A oportunidade de aprender sobre codificação e desenvolvimento de aplicativos da web em apenas um mês. Dash: Descubra como criar os melhores sites com as habilidades que adquirir aqui.

Entenda como fazer pequenas pausas para o cérebro conseguir aprender coisas novas:

Expansão do conhecimento em diversos campos:

TED-Ed: Explore uma curadoria de vídeos educativos e motivadores que abordam uma variedade de tópicos interessantes.

Khan Academy: Acesse uma ampla biblioteca interativa de conteúdo educacional, abrangendo diversas disciplinas acadêmicas.

Acesse uma ampla biblioteca interativa de conteúdo educacional, abrangendo diversas disciplinas acadêmicas. Guides.co: Descubra a maior coleção de guias online disponíveis para expandir seus conhecimentos em diversas áreas.

