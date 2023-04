Quer aprender a investir? PicPay oferece curso DE GRAÇA

Muitas pessoas têm vontade de aprender a investir, uma vez que, por meio desse aprendizado, poderão fazer seu dinheiro render muito mais do que simplesmente deixando-o em uma poupança bancária comum, por exemplo.

Aliás: mesmo quem não tem essa vontade deveria aprender, mesmo que somente o básico, sobre o mundo dos investimentos. Afinal, quanto mais aprendemos sobre as finanças de modo geral, melhor se torna o nosso relacionamento com o dinheiro.

E uma iniciativa recente, da qual o PicPay faz parte, está tornando todo esse processo muito mais fácil. E, o melhor: de forma completamente gratuita.

A seguir, conheça mais detalhes sobre esse assunto e saiba como começar a aprender a investir hoje mesmo.

Como qualquer pessoa pode aprender a investir com o PicPay

Agora, literalmente qualquer pessoa que queira aprender mais sobre investimentos pode fazer isso de forma completamente gratuita e consideravelmente rápida, por meio de um conjunto de cursos do qual o PicPay faz parte.

Trata-se, na verdade, de uma iniciativa desta fintech com a Liga Invest e com a Bolsa de Valores brasileira, a famosa B3, com cada curso tendo uma temática específica: o primeiro é sobre Como Investir em Ações, o segundo é sobre ETFs e o terceiro é sobre Fundos Imobiliários.

E, o melhor: cada aula tem aproximadamente 2 minutos, somente. O que definitivamente facilita a rotina de quem quer aprender a investir, mas possui pouco tempo para isso.

Vale frisar, ainda, que a quantidade de aulas é variável, sendo 34, 11 e 17, respectivamente. E as apresentadoras, Duda Cambraia e Amanda Sampaio, ministram todas elas com linguagem acessível e dinâmica, indo direto ao ponto sem o uso de termos técnicos, por exemplo.

O objetivo é, de fato, ajudar quem quer entrar no mundo dos investimentos e ainda não sabe por onde começar.

Quem é cliente PicPay já pode começar a investir quando quiser

Começar a aprender a investir por meio dos cursos acima citados não poderia ser mais fácil: basta acessar a página oficial da iniciativa, por meio do endereço web https://lp.ligainvest.com.br/ e fazer um rápido cadastro, fornecendo somente nome, e-mail e telefone.

E, pronto!

Já será possível “dar play” nas aulas para começar a aprender sobre diversos temas importantes dentro desse contexto, como dicas de gestão de risco e os principais setores da Bolsa de Valores.

Porém, quem já se sente pronto para começar a investir e já tem uma conta no PicPay pode encurtar o caminho e ir direto para a parte que interessa: os investimentos!

Até mesmo o investimento em criptomoedas pode ser feito. E, no caso dos investimentos “comuns”, as retiradas podem sempre ser feitas de acordo com o prazo programado, e acompanhando os devidos rendimentos.

Na modalidade “Cofrinhos”, por exemplo, o cliente PicPay consegue um rendimento que pode chegar a 102% em relação ao CDI, considerando todos os dias úteis.

