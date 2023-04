OPORTUNIDADE! 50 mil bolsas de estudo para quem quer programar

Boa notícia! Agora é possível se especializar em alguma linguagem de programação sem pagar nada por isso. O Santander em parceria com algumas instituições brasileiras de tecnologia está abrindo a 4° edição do Santander Coders – que irá ofertar 50 mil bolsas de introdução na área.

Jeane de Oliveira/ Noticiadamanha.com.br

Santander oferta 50 mil vagas em programação

Os cursos serão ofertados aos candidatos inscritos e aprovados. As aulas serão ministradas por especialistas na área de programação. O processo seletivo será realizado até o dia 1 de maio. O curso é totalmente diferente dos demais existentes.

Bem como em universidades de tecnologia, os alunos terão um tempo determinado para assistir as aulas e assim passar pelas provas propostas. Terão aulas de lógica, dinâmicas em equipe e coding tank.

Dentre os candidatos escolhidos, os 300 melhores irão obter uma bolsa de estudos completa e gratuita em uma linguagem de programação escolhida. É válido lembrar que os cursos são destinados a maiores de idade.

Veja como é simples se inscrever:

Entre no site Bolsas Santander | Santander Coders 2023;

Clique em “Quero solicitar”;

Preencha os dados solicitados e envie o requerimento.

Pronto! As inscrições são válidas até o dia 1 de maio. As vagas são direcionadas a alunos que tenham interesse na área de computação – ou que estejam cursando áreas segmentadas. Bem como cursos de ciência da computação, engenharia da computação, computação em nuvem, etc.

Todos os anos o Santander abre centenas de vagas para os brasileiros interessados. Há um grande déficit de profissionais capacitados na área no Brasil. Por isso, anualmente várias empresas brasileiras optam por abrirem essas vagas. Algumas pré destinam os alunos para suas empresas, outras não.

Entretanto, a grande maioria visa simplesmente na capacitação e mudanças de vida dessas pessoas por intermédio da tecnologia. Lembrando que o setor tecnológico é um dos que mais pagam no Brasil – ainda mais com o avanço e advento da inteligência artificial.

Realmente vale a pena o curso?

Com certeza! Através do curso é possível ter uma noção introdutória sobre as principais linguagens de programação do mercado. Lembrando que através da lógica de programação é possível dominar qualquer outra linguagem.

Visto que a lógica é sempre a mesma, o que altera é a sintaxe da linguagem e outros detalhes. Com isso, o Santander consegue permitir que os alunos obtenham essas informações e posteriormente avancem cada vez mais em suas respectivas carreiras.

Portanto, ainda dá tempo de realizar o cadastro. Os alunos aprovados terão uma das melhores infraestruturas gratuitas do mercado a fim de absorver o máximo possível dos conteúdos dos cursos escolhidos.