Como RECEBER O FGTS até o final do mês de abril?

Boa notícia! Ainda é possível receber parte do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Entretanto, para os trabalhadores que fazem aniversário neste mês o tempo está correndo. É necessário entrar agora mesmo no aplicativo e realizar as mudanças estipuladas. Veja abaixo o passo a passo completo e quem tem direito.

Saque aniversário do FGTS

Não é de hoje que os trabalhadores aguardam ansiosamente pelo saque-aniversário do FGTS. Uma vez por ano é possível realizar saques referentes ao dinheiro guardado na poupança. As porcentagens podem variar entre 5% e 50% com base no valor total contido no fundo.

É válido lembrar que a medida que o saldo vai aumentando, as alíquotas de repasses vão diminuindo. Dessa maneira, cria-se um limite de saques e repasses oriundos do FGTS.

Há algumas cláusulas acerca do saque – todas detalhadas abaixo. Os ministros do atual Governo estão discutindo acerca da possibilidade de extinção da modalidade – entretanto, até agora nada foi definido.

A modalidade surgiu na Governo Bolsonaro – com o intuito de movimentar a economia que estava um pouco parada em decorrência da pandemia. Lembrando que há outras modalidades de saque do FGTS, bem como saque-calamidade, etc.

Todos os anos há algumas modalidades existentes e liberadas para saque. Como o citado acima, que ocorre em situações de calamidade pública, saques extraordinários, etc. Entretanto, ambos são sacados pelo mesmo meio – o aplicativo FGTS. Entenda como funciona e como deve ser realizado o saque.

Como solicitar o saque FGTS?

Embora bastante requisitado pelos brasileiros, nem todos sabem como solicitar o saque-aniversário do FGTS. Com isso, acabam recorrendo a casas financeiras ou até mesmo antecipações do direito. Entretanto, o processo é simples e fácil e pode ser feito por qualquer brasileiro.

Antes de realizar o saque, é válido lembrar que o pedido deve ser feito até o último dia do mês de nascimento do trabalhador. Caso o trabalhador faça a mudança na modalidade de saque após a data citada, o pagamento será feito apenas no próximo ciclo.

E o mais importante: caso o trabalhador opte por essa modalidade de saque, há de abrir mão da modalidade de saque-rescisão. Então, caso seja demitido sem justa causa não poderá sacar o montante.

Abra o aplicativo “FGTS”;

Faça login usando os dados de acesso;

Clique em “Saque-aniversário” e selecione a modalidade de saque;

Leia os termos do acorde e clique em “Eu aceito”;

Confirme e pronto!

Pronto! Desse modo é possível realizar a transição da modalidade de saque e com isso conseguir sacar as quantias em questão no próximo ciclo de pagamentos. Caso queira retornar à modalidade antiga, basta repetir o mesmo processo e desativar o saque-aniversário.