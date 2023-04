ATENÇÃO! Nova lista de regiões que podem fazer SAQUE ESPECIAL do FGTS

Boa notícia! A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação dos repasses referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para algumas pessoas. Isto é, para aquelas que residem em municípios que foram afetados por calamidades. Através deste saque especial do FGTS, será possível realizar o saque calamidade. Lembrando que o saque é destinado aos residentes de regiões afetadas por desastres naturais. Limitado a R$ 6.220, será possível resgatar apenas uma parte do valor contido.

Saque especial do FGTS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao saque especial?

Apenas os trabalhadores que estão devidamente registrados sob o regime CLT que possuem algum saldo no FGTS. Podendo sacar o valor máximo de R$ 6.220, a fim de auxiliar em possíveis reparos oriundos dos desastres naturais.

Entretanto, não serão todos os brasileiros – apenas os residentes nessas regiões. Lembrando que neste último dia 30, a Caixa Econômica Federal liberou a relação dos 18 municípios por intermédio da Portaria 1.246.

Caraíbas – BA, Itapipoca – CE, Madalena – CE, Monção – MA, Viana – MA, Itupiranga – PA, Flores – PE, Iguaraci – PE, Ouricuri – PE, Campo Novo de Rondônia – RO, Camaquã – RS, Nova Hartz – RS, Poço das Antas – RS, Santa Bárbara do SUL – RS, Santo Antônio do Planalto – RS, Morro Grande – SC, Itaporanga – SP e Pacaembu – SP.

Portanto, é necessário comprovar que é residente destes municípios a fim de ter direito ao saque calamidade do FGTS. Caso os residentes não realizem o saque até o término do prazo, os fundos serão bloqueados novamente.

Lembrando que o prazo é de 90 dias – a partir da publicação da portaria, ou seja, deste último dia 30. Caso o trabalhador tenha realizado o saque na mesma modalidade nos últimos 12 meses não poderá realizar novamente.

Leia mais: LULA pode acabar com saque anual do FGTS idealizado por BOLSONARO

Como solicitar o saque?

É necessário ter os dados em mãos do FGTS, comprovante de endereço e de identidade pessoal. Feito isso, basta seguir os passos abaixo e abrir o requerimento mediante o saque calamidade 2023.

Instale o aplicativo FGTS no seu dispositivo celular. Disponível para Android e iOS;

Faça login com seus dados pessoais de acesso;

Clique em “Meus saques” e selecione a opção “Outras modalidades de saque”;

Selecione a opção “Calamidade pública”;

Informe a cidade, estado e os demais dados que forem solicitados;

Anexe os documentos e preencha a conta bancária para o recebimento dos valores.

Pronto! Feito isso, basta aguardar até cinco dias úteis para análise e repasse dos valores. Lembrando que logo que aprovado, o crédito será depositado na conta cadastrada. Lembrando que ele pode ser negado mediante ausência de documentos ou informações.

Feito isso, basta corrigir e enviar novamente o requerimento. Sendo extremamente obrigatório que o trabalhador resida nas cidades afetadas.