Depois de 5 ANOS, dívida ainda pode ser cobrada?

Não é de hoje que os brasileiros são conhecidos pelas suas dívidas não pagas. Entretanto, há um “mito” de que dívidas com mais de 05 anos não podem ser cobradas – será que é verdade? Veja todos os detalhes sobre as dívidas vencidas e quais os critérios usados durante sua análise.

Depois de 05 anos a dívida ainda pode ser cobrada? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que acontece com as dívidas com mais de 05 anos?

Às vezes o cliente não consegue realizar o pagamento de suas dívidas e o nome acaba indo para os órgãos de proteção ao crédito. Bem como o Serasa e SPC. Nesses casos, há um grande impasse que poucos conhecem – após 05 anos essas dívidas “caducam” e com isso, o nome do titular é retirado destes órgãos.

Entretanto, embora as dívidas caduquem nestes órgãos – ainda continuará ativa na empresa credora. Por exemplo: caso o nome do João esteja no SPC por uma dívida feita na Zenir, após cinco anos o nome do João sairá do SPC, exceto da Zenir.

Isso pode dificultar o acesso ao crédito. Entretanto, já não irá mais afetar de maneira significativa no score de crédito e demais procedimentos financeiros. Isto porque. Ou seja, caso algum empresa consulte o nome do João, não constará mais no SPC/Serasa.

Desse modo, o cliente poderá recomeçar a sua vida financeira e tentar se livrar de futuras dívidas. Mesmo não pagando a dívida anterior, é possível caminhar como se a dívida nunca tivesse existido – já que qualquer empresa que consultar o nome do João não irá conseguir ver as dívidas anteriores.

E a dívida ainda pode ser cobrada?

Embora o nome já tenha saído do SPC, a dívida ainda pode ser cobrada de maneiras “informais”. Isto porque ficará pendente somente entre o titular e a empresa, todos os demais detalhes já terão saído do SPC/Serasa. Lembrando que se passar dos cinco anos, a empresa não pode colocar o nome do titular nos órgãos, apenas dentro deste período.

Portanto, as dívidas embora caduquem após cinco anos – seja dívidas normais ou de cartões de crédito, os credores ainda podem realizar cobranças através de cartas, ligações, e-mails, etc.

Entretanto, se a dívida não for paga – o titular ainda continuará com pendências a serem pagas, e não conseguirá acesso ao crédito nas empresas em questão. Entretanto, nas demais empresas podem caminhar normalmente.

Por fim, a empresa também tem apenas cinco anos para realizar uma cobrança judicial da dívida, caso ultrapasse este período – nada poderá ser feito. Para regularizar completamente a situação é importante tentar uma negociação com o credor – a fim de obter melhores resultados.

Claro, sem comprometer a renda mensal – entretanto, se livrando de uma dívida pagando da melhor maneira possível. Visto que ambos os lados só querem resolver o problema. O Serasa possui vários programas que auxiliam os brasileiros nisso, bem com o Feirão Limpa Nome. Oportunidades são o que não faltam!