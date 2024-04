FIM do Mercúrio Retrógrado: veja o que ocorre com os signos agora

Após um mês de trânsito astrológico tumultuado, o temido período de Mercúrio retrógrado chegou ao fim.

Em 25 de abril, às 9h54, Mercúrio retomou seu movimento direto em Áries. Mas o que isso significa para os signos do zodíaco? Vamos descobrir!

Fim do Mercúrio Retrógrado: Descubra o impacto nos signos e o que esperar agora.

FIM do Mercúrio Retrógrado: impacto nos signos de fogo

Mercúrio retrógrado afetou diretamente os nativos de Áries e seus companheiros do mesmo elemento.

Agora, com o término desse período, os signos de Fogo podem sentir uma energia renovada. É hora de explorar novas ideias, avançar em projetos pessoais e brilhar em todas as áreas da vida.

Estabilidade para os signos de terra

Para os signos de Terra, o fim do Mercúrio retrógrado traz a tão esperada estabilidade após um período de rotina tumultuada.

Taurinos, virginianos e capricornianos devem focar na área profissional, revisando metas e consolidando objetivos.

Aproveite para estabelecer diálogos claros e construtivos que facilitem o progresso nos projetos.

Equilíbrio nas conexões sociais

O fim do Mercúrio retrógrado traz um alívio para os nativos de Gêmeos, Libra e Aquário, restabelecendo o equilíbrio em suas conexões sociais.

Agora é o momento de estabelecer conversas diretas com parceiros, profissionais e amorosos, ganhando confiança para tomar decisões importantes com sabedoria.

Influência nos relacionamentos amorosos

Para os signos do elemento Água, o movimento direto de Mercúrio traz uma maior influência nos relacionamentos amorosos.

Câncer, Escorpião e Peixes devem avaliar suas relações, deixar de lado o que não funciona mais e se reinventar no amor. Confie na intuição e siga o coração, conectando-se profundamente com quem vale a pena.

Com o fim do Mercúrio retrógrado, é hora de olhar para frente com otimismo e determinação, aproveitando as oportunidades que surgem no caminho.

