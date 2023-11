Com a popularização de serviços financeiros de forma digital, O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pelos repasses dos benefícios previdenciários, também aderiu à modalidade que, até então, tornaria a vida dos segurados mais simples e com menos burocracias. No entanto, a tecnologia também tem sido utilizada por criminosos para aplicar os mais diversos golpes. Siga a leitura abaixo e conheça os métodos usados para se proteger de forma eficiente.

Aviso: golpe da solicitação falsa do INSS faz vítimas; veja como funciona. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Alerta para mais um golpe contra segurados

Aposentados do INSS, estejam atentos! Novas modalidades de fraudes surgem a cada dia, e a mais recente explora as vulnerabilidades por meio do aplicativo mais popular do Brasil: o WhatsApp.

Golpistas, como sempre, seguem atentos às brechas, prometendo facilitar procedimentos ou oferecer vantagens, visando prejudicar sua segurança financeira.

Para proteger seus dados e benefícios, é fundamental estar bem informado sobre as estratégias utilizadas por esses criminosos virtuais e aprender a identificar e evitar as armadilhas. O conhecimento é sua melhor defesa! Para saber as melhores dicas sobre como se proteger contra esses crimes, siga a leitura abaixo.

Leia mais: Novo golpes do Pix Copia e Cola; aprenda como não cair nele

Golpe da falsa solicitação preocupa aposentados e pensionistas do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm sido alvos frequentes de um tipo de fraude conhecido como o “golpe da falsa solicitação” por meio do WhatsApp.

Esse esquema ilícito pode resultar em sérios prejuízos financeiros e emocionais. A seguir, entenda como esse golpe opera e quais medidas tomar para se proteger.

Como os golpistas agem?

Primeiro contato: Os criminosos iniciam o contato com os aposentados, muitas vezes pelo WhatsApp ou por telefone, frequentemente utilizando números desconhecidos. Eles se fazem passar por funcionários do banco ou do INSS;

Narrativa enganosa: Os fraudadores alegam que ocorreu um “depósito errôneo” na conta do aposentado, geralmente citando um valor considerável. Em seguida, enviam um comprovante de transferência bancária falso na tentativa de convencer a vítima;

Pedido de devolução: Após criar essa narrativa, os criminosos solicitam que o aposentado devolva o valor supostamente “depositado erroneamente” por meio de uma transferência bancária ou depósito em uma conta fornecida por eles.

Por que os aposentados do INSS caem no Golpe?

A persuasão dos golpistas se baseia em argumentos convincentes e documentos fraudulentos que aparentam ser legítimos. Além disso, a falta de familiaridade de alguns aposentados com tecnologias pode torná-los mais vulneráveis a esse tipo de fraude.

4 dicas para se proteger de golpes

Confirmação: Antes de agir, é essencial entrar em contato diretamente com o banco ou com o INSS por meio dos canais oficiais para verificar a veracidade das informações recebidas;

Informação: Esteja ciente das táticas utilizadas pelos criminosos. Lembre-se de que o INSS e os bancos nunca solicitarão transferências de dinheiro como solução para problemas relacionados aos benefícios;

Proteção de Dados: Nunca compartilhe informações pessoais, senhas ou números de documentos em resposta a solicitações recebidas por mensagens instantâneas ou e-mail;

Sempre alerta: Mantenha um alto grau de desconfiança em relação a ofertas excepcionalmente vantajosas ou situações incomuns, como depósitos inesperados.

O que fazer em caso de suspeita de golpe?

Não faça nenhum pagamento ou transferência solicitada pelo interlocutor;



ou transferência solicitada pelo interlocutor; Registre um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia;



em uma delegacia de polícia; Informe o ocorrido ao INSS , utilizando o telefone de atendimento 135;



, utilizando o telefone de atendimento 135; Alerte familiares e amigos sobre o golpe para que eles também possam se proteger.

Se informar para se proteger

O “golpe do comprovante falso” é uma realidade cruel que visa aqueles que muitas vezes têm pouca defesa contra táticas de enganação modernas.

É fundamental que os aposentados estejam informados e preparados para reconhecer e evitar essas armadilhas. Ao compartilhar essa informação, você não apenas se protege, mas também ajuda a proteger outras pessoas. Lembre-se, a prevenção é a chave para manter seus recursos seguros.

Mas se você pensava que os golpes contra segurados do INSS só existiam no WhatsApp, se enganou. Assista ao vídeo abaixo e conheça os quatro golpes mais utilizados por criminosos.

Leia também: Fique por dentro! Veja o que mudou nas regras do INSS em 2023