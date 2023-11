Não tem casa própria? Governo promete grande ajuda

Boa notícia — o Governo irá ajudar milhões de famílias a conseguirem a tão sonhada casa. É válido lembrar que ainda há um grande déficit habitacional no Brasil, entretanto, através de uma grande medida do Estado — é possível que esses índices sejam reduzidos e praticamente zerados em algumas regiões. Veja todos os detalhes abaixo.

Governo libera grande benefício

O Governo Estadual de Goiás — através do programa Agehab, está proporcionando aos moradores da região um auxílio exclusivo para saírem das ruas e conseguirem sua casa própria.

Trata-se do “Aluguel Social”. Uma medida do Governo para garantir aos beneficiários um auxílio mensal de R$ 350. Que durará por 18 meses. O pagamento será feito pelo Pix.

O intuito é que os beneficiários consigam uma moradia. A fim de obter mais dignidade de vida e conforto. Não é para haver um comodismo e ficar no programa para sempre, mas uma base para que posteriormente os moradores consigam alugar outras casas com seus próprios dinheiro e até mesmo comprar uma casa nova.

É necessário viver sob vulnerabilidade social para ter acesso ao programa. Então, estar dentro dos seguintes requisitos:

Residir de aluguel;

Estar com o cadastro no CadÚnico atualizado;

Estar morando nos municípios cadastrados por 03 anos;

Não possuir imóveis em seu nome.

Portanto, ainda há outros critérios internos que podem ser usados para que ocorra possíveis desempates. Para participar é necessário entrar em contato com a prefeitura — a fim de realizar o cadastro. Lembrando que somente os municípios participantes.

Estes são os municípios inscritos

Somente os moradores dos respectivos municípios abaixo terão direito ao Auxílio Moradia no valor de R$ 350. Haja vista que são oriundos do Estado de Goiás. Para mais informações é importante entrar em contato com a prefeitura local ou CRAS da cidade.

Veja os municípios participantes.

Alexânia;

Pontalina;

Acreúna;

Abadiânia;

Paraúna;

Caçu;

Uruana;

Goianápolis;

Piranhas;

Campos Belos;

Ouvidor;

Serranópolis;

Mozarlândia;

Itauçu;

Itapuranga;

Americano do Brasil;

Mara Rosa ;

Santo Antônio de Goiás.



Portanto, os moradores desses municípios devem entrar em contato com a prefeitura local a fim de obter mais informações acerca do auxílio. Ao todo, são mais de 80 cidades participantes. É importante verificar o nome na lista oficial presente em cada prefeitura.

O benefício será pago através do Pix. Então, no momento do cadastro o beneficiário irá realizar o cadastro com base no titular do benefício e a partir disso, realizar o cadastro dos dados pessoais e bancários.

Nesta etapa, deverá ser preenchido a chave Pix do titular do benefício. O mesmo que recebera o direito do mesmo através da lista local de beneficiários.

Ademais, basta aguardar a análise da prefeitura e esperar os repasses que devem ser realizados.

