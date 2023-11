Top 5 celulares mais amados pelos brasileiros

Não é de hoje que o celular é um dos produtos mais comprados no Brasil. O mesmo virou queridinho dos brasileiros há mais de duas décadas — desde os primeiros modelos lançados que serviam apenas para ligações e pequenos jogos como o da “Cobrinha”. Entretanto, os tempos mudaram e soluções chegaram ao mercado nacional — veja algumas marcas de celulares mais amadas pelos brasileiros; a última surpreendeu a todos.

Estas são as marcas mais populares no Brasil

Esta pesquisa foi realizada com milhões de usuários brasileiros. Na qual destacavam qual era a marca de seu dispositivo celular e se era a marca dos sonhos. Logo — através dessa pesquisa ficara realizada um modelo de dados com as marcas mais populares do Brasil.

Samsung

Com 55% dos votos, a popular marca sul-coreana é uma das que mais agradam os brasileiros. Haja vista que possui uma grande variedade de modelos — de todos os tipos e preços. A marca é muito conhecida por sua acessibilidade e preços que cabem no bolso da maioria das pessoas.

Apple

Com 29% dos votos, a Apple é uma das marcas mais desejadas no Brasil. Haja vista que no Brasil e no mundo é vista como uma moeda social. Logo — seus dispositivos com câmeras potentes e hardware de última geração acaba atraindo bastante os usuários brasileiros.

Motorola

Com 20% dos votos, a marca está ganhando aos poucos espaço no cenário brasileiro. Haja vista que possui bons aparelhos com preços acessíveis. A marca possui um excelente custo-benefício e pode ser adquirida por quase todos os usuários.

Xiaomi

Com 17% dos votos, a fabricante da Chiona está ganhando espaço nacional de maneira muito acelerada. Em razão do seu hardware potente por preço acessívei. Logo — é possível encontrar dispositivos com câmeras potentes por preços super em conta. Haja vista que muitos especialistas afirmam que a qualidade das lentes da marca é de igual modo dos dispositivos da Apple.

Asus

Com apenas 3% dos votos, a marca taiwanesa possui uma pequena fatia neste mercado nacional. Mas mesmo assim — conseguiu conquistar o coração dos brasileiros com modelos medianos e que ainda se tornam acessíveis aos usuários.

Todos os dispositivos acima possuem preços acessíveis, exceto os da Apple. Que se for em busca de um celular lacrado — sairá por no mínimo R$ 4/5 mil. Em mês de Black Friday, é o momento certo de aproveitar muitas promoções.

Como comprar celular com promoção na Black Friday?

Neste mês de Black Friday é o momento certo para aproveitar boas promoções de celulares para todo tipo de gosto e bolso. Isto é — modelos como Samsung, Xiaomi e Motorola com descontos exclusivos. Veja algumas lojas.

Amazon: é possível adquirir celulares com descontos no esquenta Black Friday da Amazon. Que a partir deste mês de novembro já consegue entregar os melhores preços para os clientes.

Mercado Livre: é possível encontrar excelentes dispositivos no site do Mercado Livre. Todos com descontos exclusivos dignos de época de Black Friday.

Portanto, são as duas lojas mais almejadas pelos brasileiros na compra de dispositivos celulares. Lembrando que ambas são virtuais. Caso queira comprar em lojas físicas no Brasil — são indicadas lojas como franquias. Bem como “A Casa do Celular” e outras do segmento tecnológico.

