Quanto custa para se tornar cidadão italiano hoje

Não é de hoje que muitos brasileiros buscam obter a descendência italiana. É necessário verificar todos os custos e o investimento total para obter o documento. Existem três vias de recebimento, é necessário verificar qual a mais acessível. Somente no Estado de São Paulo existem mais de 20 milhões de descendentes italianos — logo, a busca pela dupla cidadania está sempre em alta. Veja abaixo todos os detalhes.

Como obter a dupla cidadania?

É comum que muitos brasileiros busquem uma dupla cidadania. Alguns portuguesa, holandesa, etc. Entretanto, há aqueles que buscam uma dupla cidadania com a Itália. Logo — os interessados em conseguirem uma dupla cidadania italiana precisam estar atentos as vias de obtenção do documento.

Através do consulado italiano, que não precisa de intermediários;

Através da via administrativa — sendo necessário ser submetido as leis da Itália;

Através do tribunal regional que deseja obter o documento.

Portanto, cada maneira possui suas particulares. Obter o documento através do consulado é uma das maneiras mais acessíveis — entretanto, uma das mais demoradas. É recomendado para as pessoas que não têm pressa em obterem o documento de dupla cidadania.

Bem como pais que são brasileiros e querem que seus filhos tenham dupla cidadania. Logo — podem optar pelo consulado, já que a demora será um pouco maior se comparado as outras vias.

Em alguns casos pode demorar até 10 anos. Outro método é através da “Pasta” de documentos. Que pode ser buscada diretamente nas vias italianas, a fim de comprovar a descendência italiana e obter a dupla cidadania com muito mais facilidade.

E por fim — é possível através da via administrativa. Podendo demorar entre três e seis meses. É comum que seja feito por artistas e jogadores. Haja vista que as pessoas precisam passar por árduas análises diárias por parte das autoridades locais.

Quais cuidados devo ter?

É necessário ter alguns cuidados acerca da dupla cidadania. É importante verificar qual a modalidade mais interessante para ambas as partes. Haja vista que há um grande investimento, principalmente se for feito através de intermediários. No caso de agências,

O visto deve ser buscado quando há uma necessidade de visita ou moradia na Itália. Geralmente quando há parentes ou familiares residindo no local. No caso do desejo de ir morar lá, é importante obter os vistos menos demorados. Mas que podem sair um pouco mais caros e ainda serem negados.

Portanto, é importante obter o devido acesso e apoio de especialistas nessa empreitada. O intuito é evitar que haja empecilhos ou equívocos durante o pedido do visto. E por fim: analisar se realmente é isso que deseja. Para evitar ter gastos em vão e posteriormente deixá-los de lado em razão de outros projetos.

