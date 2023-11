Cartão de crédito com limite alto: 13 opções em 2023

Ter um cartão de crédito com um limite substancial é um desejo compartilhado por muitos. Isso facilita a gestão de despesas inesperadas e a aquisição de bens de maior valor.

Além disso, cartões com limites elevados costumam vir com vantagens adicionais, como cashback, programas de pontos e milhas aéreas.

A seguir, continue lendo e confira opções de cartões de crédito que oferecem limites mais generosos aos seus titulares.

O que é um cartão de crédito com limite alto?

Antes de explorar as opções de cartões com limites elevados, é importante entender que o conceito de “alto limite” pode variar significativamente.

No mercado de crédito, os limites podem variar de R$500 a R$50.000. Portanto, o que é considerado um limite alto para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra.

A determinação do limite de crédito leva em consideração o perfil financeiro de cada indivíduo e é frequentemente ajustada com base no uso responsável do cartão e no pagamento pontual das faturas.

Cartão de crédito: 13 opções com limites generosos

iti Visa Platinum:

O iti, do banco Itaú, oferece um limite de até R$20.000, sem anuidade, e inclui um programa de pontos para descontos.



LATAM Pass Gold:

Com um limite inicial a partir de R$2.500, este cartão oferece anuidade grátis com um certo valor de gastos mensais.



Click Itaú Mastercard Platinum:

Oferecendo limites de R$300 a R$10.000, este cartão é livre de anuidade e vem com diversos benefícios.



PAN Internacional:

Os limites iniciais não são informados, mas é necessário ter uma renda mínima de R$3.200 para obtê-lo.



PAN Gold:

Semelhante ao cartão internacional Pan, este oferece um programa de pontos mais atraente, exigindo uma renda mínima de R$2.500.



PAN Platinum:

Similar ao cartão Gold Pan, este oferece um programa de pontos ainda mais vantajoso, com uma renda mínima de R$5.000.



Santander SX:

Com um limite inicial a partir de R$250, este cartão internacional oferece descontos com parceiros Esfera e pode ter anuidade zerada.



Pão de Açúcar Itaú Internacional:

Oferecendo anuidade grátis e outros benefícios, o limite inicial não é informado.



PicPay Card Mastercard:

Sem taxas ou anuidade, o limite é determinado com base em análises de perfil e uso do PicPay.



Cartão de Crédito Neon:

Emitido pela Visa, sem anuidade e 100% digital, o limite inicial é baseado na renda mensal e na análise de perfil.



BV Gold:

Com uma renda mínima de R$2.500, esse cartão acumula pontos e oferece limites variáveis.



DMCard Mastercard Internacional:

Este cartão internacional, administrado pela DM e com tecnologia de segurança, define o limite após análise de crédito.



Will Bank:

Este cartão de crédito não possui anuidade nem outras taxas de manutenção, sendo emitido na bandeira Mastercard e com limite definido após análise de crédito.

Qual é o melhor cartão de crédito com limite alto?

O melhor cartão de crédito com limite alto varia conforme a adequação ao seu perfil financeiro. Utilize seu cartão de forma responsável, pague suas faturas em dia e, com o tempo, seu limite naturalmente aumentará de acordo com sua capacidade financeira.

Todos os cartões listados oferecem boas opções de cartões de crédito com limites mais generosos. Ao avaliá-los, leve em consideração não apenas o limite, mas também o valor da anuidade e os benefícios oferecidos.

Cartão de crédito: especialista explica quais são os melhores cartões Black e Infinite sem anuidade:

Como conseguir um cartão de crédito com limite alto?

Para encontrar o cartão de crédito com limite alto que melhor se adapta ao seu perfil financeiro, você pode utilizar o Serasa Crédito.

Este serviço gratuito pesquisa ofertas de cartões de crédito e empréstimos de forma online, proporcionando uma comparação conveniente das opções disponíveis.

Lembre-se de que a análise de crédito é realizada pelos parceiros do Serasa Crédito, e a oferta de um cartão de crédito com limite alto depende do seu perfil financeiro.

Siga esses passos para encontrar a melhor opção:

Acesse o Serasa Crédito; Complete seu perfil com os dados solicitados; Escolha o tipo de crédito que você procura: cartão, empréstimo ou empréstimo FGTS; Confira e compare as opções recomendadas para o seu perfil, incluindo o limite disponível, informações sobre anuidade e benefícios; Escolha o cartão que mais lhe interessa e inicie o processo de contratação.

Lembre-se de que não há garantias de aprovação ou de um limite alto, pois a análise de crédito é feita pelos parceiros do Serasa Crédito. Contudo, essa é uma maneira prática de encontrar a opção mais adequada às suas necessidades.

