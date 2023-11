Novo recurso do Instagram promete mais interação

Boa notícia — o Instagram anunciou uma grande atualização. Agora será possível compartilhar stories em formato de “texto”. De semelhante modo ao WhatsApp. A função ainda está em fase de testes no aplicativo. Será possível criar e compartilhar vídeos no modelo de selfies por intermédio das “Notas”. Veja todos os detalhes abaixo.

Instagram anuncia grande atualização

Através dessa atualização os usuários do Instagram irão conseguir compartilhar mídias através da área de Notas do aplicativo. De semelhante modo à função de mensagens de vídeos no WhatsApp. O intuito é que essa atualização de mídia substitua a foto do perfil do instagram. Entretanto, após 24 horas a mesma irá sumir. Em resumo — irá substituir a foto de perfil.

Logo, essa atualização irá permitir que sejam feita atualizações no instagram de maneira diária. Sendo qeu após 24 horas o conteúdo irá desaparecer. De semelhante modo aos Status do WhatsApp. A nova função estará disponível no aplicativo em alguns meses. Lembrando que aos usuários Beta do Instagram já é possível verificar os primeiros passos da mesma e inclusive realizar alguns testes.

Brevemente os usuários poderão atualizar as fotos do perfil através do Notas. Podendo compartilhar um vídeo repetido, texto para acompanhar, etc.

A funcionalidade jé existente permite o compartilhamento somente de textos. O que acaba sendo uma limitação para os demais usuários. Haja vista que através de funções semelhantes no WhatApp, é possível compartilhar uma gama de conteúdos de maneira totalmente facilitada.

Tudo indica que até o fim do primeiro bimestre de 2024, será lançado a função oficial para os usuários do Instagram.

Como usar a funcionalidade?

Esta funcionalidade poderá ser usada pelos usuários que possuem a versão Beta do Instagram instalada. Lembrando que é necessário fazer parte do programa de testes do aplicativo.

É possível criar mídias de texto com até 60 caracteres. Lembrando que é possível compartilhar outras informações como localização e até mesmo músicas.

A opção de adicionar selfies através de “Notas” no Instagram irá permitir que o usuário consiga compartilhar momentos em tempo real para os seguidores. Aumentando ainda mais a interação entre o usuário e a rede social.

Para usar a funcionalidade é necessário aguardar a atualização oficial ou esperar que seja liberado a versão para testes — somente para usuários Beta. Então, basta ir na aba de Notas e começar a criar os conteúdos de mídias.

A aparência será semelhante ao Status do WhatsApp; substituindo então a foto de perfil temporariamente pelo conteúdo compartilhado.

