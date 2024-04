Bolsas de R$ 2,1 mil para alunos que realizarem ESTE curso gratuito, veja

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em uma iniciativa financiada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), está oferecendo uma excelente oportunidade para estudantes de pós-graduação.

Com bolsas de R$ 2,1 mil mensais, o IFMS visa apoiar alunos matriculados em seus programas de mestrado profissional, proporcionando não só um incentivo financeiro, mas também uma chance de avançar academicamente em áreas cruciais de inovação e tecnologia.

Conquiste uma bolsa de mestrado no IFMS! R$ 2,1 mil mensais para cursos de Educação Profissional e Inovação Tecnológica. Veja como se candidatar agora! (Foto divulgação)

Como funciona a bolsa?

Está buscando impulsionar sua carreira acadêmica e profissional? O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está oferecendo uma oportunidade única para estudantes de pós-graduação. Com bolsas de R$ 2,1 mil mensais financiadas pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), o IFMS convida alunos qualificados a se inscreverem em seus prestigiados programas de mestrado.

O IFMS disponibilizará até 25 bolsas, das quais 15 são destinadas aos estudantes do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), e as outras 10 para o mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT).

Ambos os cursos são oferecidos na unidade de Campo Grande e têm um papel fundamental na formação de profissionais qualificados que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento regional e nacional.

Veja mais sobre: Como blindar conversa no WhatsApp? Aprenda usar o novo recurso no Android e iOS

Requisitos para a inscrição

Os interessados devem cumprir alguns requisitos importantes para se candidatar às bolsas:

Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país.

Estar com a matrícula ativa no curso, tendo ingressado como estudante regular no exercício de 2023 ou 2024.

Não ter obtido reprovação em qualquer unidade curricular do curso até o momento da inscrição.

Não estar recebendo outra bolsa de qualquer natureza relacionada ao curso de pós-graduação ou a projetos de pesquisa.

Possuir um currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes (CNPq).

Não possuir pendências administrativas ou financeiras com o IFMS, a Fundect ou com o estado de Mato Grosso do Sul.

Processo de inscrição

Para participar da seleção, os candidatos devem preencher um formulário eletrônico disponível no site oficial do IFMS até o dia 29 de abril. É necessário anexar ao formulário o comprovante de matrícula para o primeiro semestre de 2024 e o Termo de Compromisso (Anexo I do edital), ambos em formato PDF.

Além disso, é obrigatório o preenchimento de um Questionário Socioeconômico como parte do processo de inscrição.

A bolsa tem uma vigência de 24 meses ou até o mês de defesa da dissertação, o que ocorrer primeiro, proporcionando um suporte financeiro substancial durante a maior parte do mestrado.

Esta é uma oportunidade imperdível para quem busca aprofundar seus conhecimentos e habilidades em áreas estratégicas de educação e inovação tecnológica. Se você se enquadra nos requisitos e está interessado em avançar sua carreira acadêmica, não perca o prazo de inscrição e prepare-se para ser parte deste programa inovador no IFMS.

Não deixe de conferir: FGV abre vagas para cursos gratuitos; inscreva-se