Por mais que os índices de desemprego estejam tentando se estabilizarem no Brasil — ainda é muito grande o número de pessoas desempregadas. Entretanto, existem alguns empregos de baixa concorrência e que podem gerar grandes expectativas para os interessados. Trata-se de excelentes oportunidades de trabalhos e que poucos sabem aproveitar. Veja abaixo quais são essas profissões e comece agora mesmo.

Pagam bem e a concorrência é baixa 5 profissões | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Gerente de vendas

Também conhecido como Promotor de Vendas, trata-se do profissional que será responsável por realizar a venda de produtos entre empresas. Geralmente é equivalente ao Correspondente Comercial. O ponto chave é que se trata de uma profissão de baixa concorrência em razão dos critérios.

Na maioria das vagas o gerente de vendas precisa ter habilidade com o público e possuir CNH categoria A/B. Logo — muitos acabam perdendo a vaga em razão disso.

Ademais — é de suma importância conseguir obter as devidas capacitações e conquistar uma vaga do tipo. O gerente de vendas na maioria das vezes fica até mesmo com o veículo da empresa, mesmo em seus períodos livres. É sem sombra de dúvida uma excelente profissão a ser seguida.

Leia mais: Final de ano: como e onde encontrar TRABALHO TEMPORÁRIO

Profissionais de TI

A área da Tecnologia da Informação é bem ampla e engloba uma série de ramos. Entretanto, há algo em comum. Todos os profissionais de TI possuem empregos “quase que garantidos”. A demanda por profissionais capacitados subiu bastante nos últimos anos.

Por esse motivo — os profissionais que buscam capacitação e entram de cara no ramo conseguem sem sombra de dúvidas excelentes vagas e condições de trabalho.

Pedagogo

É uma área muito buscada e com poucos profissionais. Geralmente são buscadas em creches ou escolas do Fundamental I e II. É uma área bastante segmentada e que deve ser buscada por pessoas que realmente desejam e têm o prazer de cuidar de pessoas.

É necessário ter o curso de pedagogia para atuar na área. Entretanto, em algumas escolas municipais — há concursos para setores semelhantes.

Motoristas

É uma profissão muito segmentada e que pode ser buscada por várias áreas. Caso o candidato tenha categoria A/B já consegue boas vagas. Entretanto, no caso dos motoristas que possuem as demais categorias — as chances só aumentam. Haja vista que é possível obter mais informações relevantes acerca nos processos de contratação.

Entretanto, aos que possuem apenas categoria A. É possível obter trabalho de piloto de moto — através de alguns aplicativos disponíveis no mercado. Bem como Ifood e Moto Uber. Portanto — é importante verificar as vagas existentes e aproveitá-las o mais rápido possível.

Nos dias atuais está mais simples conseguir empregos de maneira autônoma. Logo — é necessário apenas deixar tudo de lado e conseguir obter o máximo possível de oportunidades.

Leia mais: Vagas para o Tribunal Regional do Trabalho oferecem salários de até R$ 22 MIL