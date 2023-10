Final de ano: como e onde encontrar TRABALHO TEMPORÁRIO

Para quem está há um tempo sem trabalhar e, consequentemente, não possui renda, ou para quem busca finalmente obter alguma experiência no mercado, um trabalho temporário pode ser uma ótima alternativa para começar com o pé direito, seja se você planeja continuar na área escolhida ou apenas deseja garantir um dinheiro extra antes da virada do ano. A seguir, confira mais detalhes sobre este tipo de trabalho e conheça 10 sites especializados em vagas temporárias.

Confira mais detalhes sobre o trabalho temporário e conheça 10 sites especializados em vagas temporárias. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conquistando uma vaga temporária

O trabalho temporário costuma ser visto como uma espécie de porta de entrada para quem busca adquirir experiência profissional ou está em busca de uma nova oportunidade de emprego.

E as notícias são animadoras para quem procura essas chances no mercado. Os setores da indústria, comércio e logística estão atualmente à procura de profissionais temporários para atender à demanda crescente da Black Friday e das festas de fim de ano.

Desta forma, siga a leitura, logo abaixo, e saiba como funciona essa modalidade de trabalho e quais as melhores maneiras de garantir sua vaga, além de conhecer os principais sites especializados neste tipo de vaga.

O que é e como funciona o trabalho temporário?

O trabalho temporário consiste em uma contratação feita pela empresa e executada por uma pessoa física. Esses contratos têm prazos definidos para seu encerramento e têm como principal objetivo suprir uma necessidade específica de mão de obra na empresa.

Um exemplo típico é quando um colaborador necessita de um período de férias e é indispensável que alguém o substitua durante esse intervalo. Outra situação comum é durante os picos de demanda, como no fim do ano, quando comércio e indústria contratam temporários para lidar com as festas.

Diferença entre trabalho temporário e efetivo

Em termos de funcionamento, o contrato de trabalho temporário se assemelha ao trabalho efetivo, exceto pelo fato de que o contrato temporário possui um prazo máximo de seis meses, podendo ser prorrogado por até três meses adicionais.

Ao término desse período, a empresa pode oferecer ao profissional a oportunidade de um emprego efetivo, caso haja interesse mútuo. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, o salário de um trabalhador temporário deve ser equiparado ao de um funcionário efetivo na mesma função.

O trabalho temporário e suas vantagens

Para os empregadores, o trabalho temporário oferece uma solução eficaz para substituições rápidas, ajustes de mão de obra para demandas temporárias e maior flexibilidade em relação às leis trabalhistas.

Já para os empregados, essa modalidade de trabalho oferece diversas vantagens, como a facilidade de encontrar um emprego temporário, a chance de adquirir experiência rapidamente, a possibilidade de transição para um emprego efetivo, além da oportunidade de criar networking e conhecer novas pessoas.

Qual a melhor época para conseguir um emprego temporário?

Geralmente, a maior oferta de empregos temporários acontece no segundo semestre do ano, com destaque para os meses de setembro e outubro, quando as empresas buscam profissionais para atender à demanda da temporada de compras, que inclui o Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo.

Além disso, o recebimento do 13º salário nesse período impulsiona a economia, contribuindo para a oferta de empregos temporários. Entretanto, é importante lembrar que a demanda de empregos temporários pode variar de acordo com a situação econômica do país.

Em alguns casos, vagas temporárias podem surgir antes de datas comemorativas específicas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Namorados.

Currículo ideal para o trabalho temporário

Ao elaborar um currículo para emprego temporário, o foco deve estar em demonstrar disposição para adquirir conhecimento e experiência, já que essa não é uma contratação efetiva.

O currículo deve conter informações pessoais, histórico educacional, habilidades, qualificações profissionais e experiência relevante para a vaga em questão. É fundamental alinhar o currículo com o perfil de profissional desejado pela empresa.

Dicas para conseguir um trabalho temporário

Algumas dicas para garantir um emprego temporário incluem personalizar o currículo para a vaga, procurar oportunidades que correspondam às suas habilidades, não aceitar qualquer proposta, mostrar comprometimento e empenho, pedir recomendações e interagir com sua rede de contatos.

Também é válido ressaltar que aproveitar a experiência como um aprendizado e construir uma rede de contatos que possa abrir portas para futuras oportunidades de carreira é uma ótima sugestão que certamente irá te motivar a buscar uma vaga temporária neste final de ano.

A seguir, confira uma lista com os 10 principais sites onde você pode encontrar a vaga temporária ideal para o seu perfil e garantir um dinheiro extra antes da virada do ano.

10 sites para encontrar trabalho temporário

Em busca de oportunidades de trabalho temporário? Listamos 10 sites que podem ser o seu ponto de partida para encontrar vagas nessa modalidade. Veja a seguir.

1. Ministério do Trabalho: A página Emprega Brasil, no Ministério do Trabalho, permite consultar vagas temporárias. Basta acessar o campo “vagas de emprego” e digitar o cargo desejado.

2. Asserttem: Este site oferece a possibilidade de refinar a busca por agências de trabalho e emprego, segmentando por estado.

3. Vagas.com.br: No Vagas.com.br, você pode buscar trabalhos temporários por região, além de contar com filtros que permitem pesquisar por empresa e área de atuação.

4. Infojobs: Nessa plataforma, é possível candidatar-se a vagas em todo o país, aumentando sua visibilidade para as empresas.

5. Jooble: O Jooble atua como um eficaz “buscador de vagas de emprego”. Você simplesmente digita sua pesquisa, e os resultados são exibidos. A página disponibiliza conexões com 2220 sites diferentes.

6. Trampos: Especializado em vagas nas áreas de Comunicação, Marketing e Tecnologia, o Trampos é o lugar certo para quem busca oportunidades nesses campos.

7. Indeed: Além de buscar vagas de emprego, o Indeed oferece informações sobre a média salarial com base nos dados enviados pelos usuários.

8. Catho: Nessa plataforma, você pode consultar vagas de emprego e cadastrar seu currículo, aumentando suas chances de encontrar a oportunidade desejada.

9. Emprego Ligado: Além de vagas de emprego, esse site disponibiliza a seção “Dicas da Semana”, que oferece informações rápidas sobre currículos, comportamento em entrevistas, demissões e outros temas relevantes.

10. GoVagas: Se você procura trabalho temporário em vagas operacionais, auxiliares ou administrativas, o GoVagas é a opção indicada. Especializado nessas áreas, o site também permite o cadastro de currículos.

