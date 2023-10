Pix de R$ 3.000 liberado no Caixa Tem para os brasileiros

O Caixa Tem, plataforma da Caixa que desempenha um papel fundamental na distribuição de diversos benefícios sociais e trabalhistas, assim como na realização de saques e transferências está disponibilizando a quantia de até R$ 2,9 mil para aqueles que têm saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Continue lendo a seguir, para saber mais informações sobre quem pode sacar o valor e os requisitos exigidos para efetuar a transação.

Ano novo de bolso cheio

O aplicativo Caixa Tem, é, atualmente, amplamente adotado pelos cidadãos brasileiros desde 2020, quando foi inicialmente criado para facilitar os pagamentos do auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19.

Agora, a plataforma da Caixa segue desempenhando um papel fundamental na distribuição de diversos benefícios sociais e trabalhistas, bem como na realização de saques e transferências. Confira na leitura a seguir, as boas notícias que alguns beneficiários que utilizam o app receberão em breve.

Valores de quase R$ 3 mil serão liberados

Através do Caixa Tem, está sendo disponibilizado a quantia de até R$ 2,9 mil para aqueles que têm saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Este fundo beneficia aqueles que estão empregados com carteira assinada, mas é essencial compreender quem tem direito a aproveitar esse benefício.

Saque-aniversário será pago pelo app Caixa Tem

Para os detentores de contas no FGTS, existem duas modalidades principais de saque. A principal delas é o saque-rescisão, que possibilita que o trabalhador retire integralmente os recursos do FGTS em situações de demissão sem justa causa, fornecendo segurança trabalhista aos profissionais que se veem desempregados.

Nos últimos anos, no entanto, foi introduzida a modalidade do saque-aniversário, que permite o saque anual de uma parte do saldo do FGTS. Com essa opção, os trabalhadores podem retirar até 50% do valor disponível em suas contas no mês de seus respectivos aniversários.

De olho no calendário para sacar

Neste mês, os indivíduos nascidos em outubro têm a oportunidade de optar pelo saque-aniversário. Caso um trabalhador esteja atualmente utilizando o saque-rescisão e deseje mudar para o saque-aniversário, ele pode fazer essa adesão até o final do mês.

Entretanto, é importante lembrar que há um período de carência de dois anos para o saque-aniversário e, nesse caso, os valores não podem ser retirados em casos de demissão, mesmo que sem justa causa.

