Aposentar com R$ 2 MIL ou R$ 10 MIL: quanto tenho que poupar?

Não importa a idade que você tenha hoje. Fazer planos antecipados para se aposentar é essencial para garantir um futuro financeiramente seguro e tranquilo. Considerar sua idade, perfil de investidor e objetivos de renda mensal são passos indispensáveis nesse processo. A seguir, confira as principais dicas e cálculos de quanto você precisaria economizar para o valor de aposentadoria desejada, de acordo com um especialista.

O desafio de planejar o futuro

A preocupação com a aposentadoria é uma questão que assombra muitas pessoas. Afinal, quem não deseja desfrutar de tranquilidade e segurança no futuro?

Entretanto, encontrar a resposta adequada para essa pergunta é uma tarefa que varia de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores. Continue a leitura, logo abaixo e saiba mais informações que serão valiosas para que você aprenda a se planejar o quanto antes.

O tempo é o seu aliado para se aposentar

A idade é um desses fatores. Quanto mais jovem você for, mais tempo terá para poupar para a aposentadoria. Além disso, o seu estilo de vida atual também é relevante.

Qual é a renda mensal desejada quando se aposentar? Seriam R$ 2 mil, R$ 5 mil ou até mesmo R$ 10 mil por mês? Esses números influenciam significativamente no planejamento.

Felizmente, o planejador financeiro certificado pela Planejar, Carlos Castro, realizou uma série de cálculos para ajudar a responder a essa pergunta, levando em consideração diferentes idades e objetivos de renda mensal. Confira, logo abaixo cada detalhe a ser considerado.

A importância da estratégia: acumulação e desacumulação

Antes de explorar as simulações, é fundamental entender algumas considerações feitas por Castro. Ele enfatiza que a estratégia ideal varia ao longo do tempo.

Na fase de acumulação, quando se é jovem e ainda possui renda do trabalho, a sugestão é adotar uma abordagem mais agressiva. Porém, à medida que o tempo passa, é aconselhável adotar uma postura mais conservadora.

“Na fase de desacumulação, quando você já está aposentado, o objetivo principal é preservar o patrimônio”, afirma Castro. Nesse estágio, é improvável que você tenha uma nova fonte de renda, como salário ou renda do trabalho, para assumir riscos financeiros.

Portanto, se você é mais jovem, por exemplo, na casa dos trinta anos, é possível montar uma carteira de investimentos mais agressiva.

No entanto, à medida que envelhece, a cautela deve ser exercida, e a alocação de investimentos deve se tornar mais moderada até a aposentadoria efetiva. O foco, então, é adotar uma abordagem conservadora nesse estágio.

Respeitando o perfil e o tempo

No entanto, é importante ressaltar que isso não significa que todos com trinta anos ou menos devam buscar renda variável e assumir riscos substanciais simplesmente por serem jovens. Tão importante quanto considerar a idade é respeitar o seu perfil de investidor.

Isso implica que, se você é naturalmente mais conservador, é possível ser um pouco mais agressivo, desde que isso esteja de acordo com o seu perfil, enquanto você é jovem.

Mesmo que tenha um perfil agressivo, será necessário avaliar a sua tolerância ao risco à medida que envelhece, especialmente se tiver dependentes.

“Para planejar a aposentadoria, o investidor pode diversificar sua carteira por classes de ativos”, explica Carlos. Essas classes podem incluir fundos de investimento, previdência, títulos públicos, entre outros. No entanto, a chave é sempre respeitar o perfil do investidor e o tempo disponível para investir.

Se aposentar com segurança: entenda as simulações

Vamos agora explorar as simulações de Carlos Castro. É importante observar que, em todas essas projeções, a idade de aposentadoria considerada é de 65 anos. Além disso, uma expectativa de vida até os 95 anos foi adotada para o cálculo.

Uma informação relevante é que essas simulações partem do zero, ou seja, não levam em conta dinheiro já guardado para a aposentadoria.

Para quem tem 30 anos: planejando a aposentadoria

Se você está na casa dos 30 anos, é possível planejar sua aposentadoria com renda mensal de R$ 2 mil, R$ 5 mil ou até mesmo R$ 10 mil aos 65 anos.



Nas simulações para essa idade, Carlos considerou a possibilidade de uma carteira agressiva durante o período de acumulação, com juro real de 7,40% ao ano. Na fase de desacumulação, a simulação é baseada em uma carteira conservadora, com juro real de 3,03% ao ano.

Quanto economizar para ter renda mensal de R$ 2 mil dos 65 aos 95 Anos

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 475.064,12

Necessidade de poupança mensal: R$ 253,71

Quanto economizar por mês para aposentadoria de R$ 5 mil

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 1.187.660,29

Necessidade de poupança mensal: R$ 636,26

Quanto economizar para ter renda mensal de R$ 10 mil na aposentadoria

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 2.375.320,58

Necessidade de poupança mensal: R$ 1.268,56

Para quem tem 40 anos: planejamento na meia-idade

Aqueles que estão na casa dos 40 anos podem traçar um planejamento para a aposentadoria que considere uma carteira moderada durante a fase de acumulação, com juro real de 4,65% ao ano. Na fase de “desacumulação,” a estratégia se baseia em uma carteira conservadora, com juro real de 3,03% ao ano.

Quanto economizar para ter renda de R$ 2 mil

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 475.064,12

Necessidade de poupança mensal: R$ 855,02

Quanto economizar por mês para obter renda mensal de R$ 5 mil dos 65 aos 95 anos

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 1.187.660,29

Necessidade de poupança mensal: R$ 2.128,77

Quanto poupar por mês para ter renda de R$ 10 mil mensais na aposentadoria

Dinheiro Necessário aos 65 anos: R$ 2.375.320,58

Necessidade de Poupança Mensal: R$ 4.257,53

Para quem tem 50 anos: planejando a reta final

Aqueles que atingiram a marca dos 50 anos podem adotar uma abordagem de acumulação com uma carteira moderada, com juro real de 4,65% ao ano. Na fase de aposentadoria, a carteira conservadora, com juro real de 3,03% ao ano, permanece como escolha.

Quanto economizar todo mês para ter renda de R$ 2 mil dos 65 aos 95 anos

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 475.064,12

Necessidade de poupança mensal: R$ 1.850,39

Quanto economizar ter renda mensal de R$ 5 mil

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 1.187.660,29

Necessidade de poupança mensal: R$ 4.606,93

Quanto economizar para ter renda de R$ 10 mil na aposentadoria

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 2.375.320,58

Necessidade de poupança mensal: R$ 9.213,86

Para quem tem 60 anos: a etapa final

Aqueles que completaram 60 anos podem adotar a mesma abordagem que os que começaram aos 50 anos. A acumulação é feita com uma carteira moderada, com juro real de 4,65% ao ano. Na fase de aposentadoria, a carteira conservadora, com juro real de 3,03% ao ano, continua sendo a escolha.

Quanto economizar para obter renda de R$ 2 mil na aposentadoria

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 475.064,12

Necessidade de poupança mensal: R$ 7.088,01

Quanto poupar para ter renda de R$ 5 mil mensais dos 65 aos 95 anos

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 1.187.660,29

Necessidade de poupança mensal: R$ 17.647,11

Quanto economizar para ter renda de R$ 10 mil na Aposentadoria

Dinheiro necessário aos 65 anos: R$ 2.375.320,58

Necessidade de poupança mensal: R$ 35.294,21

Estratégia certa para um futuro garantido

Independentemente da idade, planejar sua aposentadoria de forma estratégica é essencial para garantir um futuro financeiramente seguro e tranquilo. Considerar sua idade, perfil de investidor e objetivos de renda mensal são passos cruciais nessa jornada.

